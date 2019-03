O Livro de Kells é um manuscrito de 680 páginas, feito por monges celtas por volta de 806 d.C. A obra é considerada um dos maiores tesouros culturais da Idade Média e a peça principal do cristianismo irlandês. O livro é separado de outros manuscritos do mesmo período pela qualidade de suas ilustrações e encontra-se exposto permanentemente na biblioteca Trinity College, em Dublin, na Irlanda.

A antiga obra-prima é um exemplo impressionante do estilo de arte hiberno-saxônico e consiste, principalmente, em cópias dos quatro evangelhos em latim. Acredita-se que o Livro de Kells foi produzido principalmente para exibição e não para a leitura, por isso as imagens são elaboradas e detalhadas, enquanto o texto é descuidado, com palavras em falta e passagens repetidas.

Todos os anos, quase um milhão de cientistas e curiosos visitam Dublin para conhecer o Livro de Kells. Mas, para os que não podem ir à Irlanda, a Trinity College Library disponibilizou a obra online de forma gratuita. “As páginas do Livro de Kells, originalmente capturadas em 1990, foram recentemente digitalizadas, usando uma tecnologia de imagem de última geração”, anunciou a biblioteca em seu site. A experiência, segundo a instituição, só perde para a visualização ao vivo.

Clique aqui para acessar: Biblioteca irlandesa disponibiliza online livro raríssimo da Idade Média.