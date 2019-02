A National Film Board of Canada — NFB — disponibilizou uma lista de reprodução no YouTube com 66 curtas-metragens de animação que foram indicados ou venceram o Oscar de “Melhor Animação em Curta-Metragem”. O Canadá coleciona indicações: em 2019, o curta “Animal Behavior”, de David Fine e Alison Snowden, foi a 75ª produção do NFB a concorrer nessa categoria.

Entre os curtas que fazem parte da lista de reprodução, destacam-se “Bob’s Birthday”, também de David Fine e Alison Snowden, que venceu o Oscar em 1995; “Ryan”, o vencedor de 2005, dirigido por Chris Landreth; e “The Danish Poet”, de Torill Kove, que levou a estatueta da competição em 2007.

A organização National Film Board of Canada é a produtora e distribuidora de cinema pública do Canadá, ligada ao governo do país. Criada em 1939, desde sua fundação a NFB já produziu mais de 13 mil obras, entre documentários, filmes, animações, webdocumentários e dramas alternativos.

Clique aqui para a acessar: 66 curtas de animação indicados ao Oscar