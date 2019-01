Há 50 anos, os Beatles faziam sua última apresentação pública

No dia 30 de janeiro de 1969, os Beatles fizeram sua última apresentação pública. Cantaram sem trocar uma única palavra

Há 50 anos, no dia 30 de janeiro de 1969, os Beatles se apresentaram juntos pela última vez, no topo do edifício da gravadora Apple, em Londres. No horário do almoço, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr e o tecladista convidado Billy Preston surpreenderam os fãs da banda com um show que durou 42 minutos. Não se sabe de quem foi a ideia do show. O plano, na verdade, era fazer um filme sobre o processo criativo das gravações do disco que viria a ser “Let It Be”, finalizando o filme com uma apresentação ao vivo: a primeira desde o último show que a banda havia realizado, em 1966, na Califórnia.



Vários locais para a apresentação foram cogitados, mas como Ringo conta no livro “The Beatles Antology”, a banda pensou na dificuldade em levar todos os equipamentos para outro lugar e decidiu fazer o show ali mesmo onde estavam, na gravadora Apple Records.

Então, instrumentos, microfones, cabos e o sistema de PAs foram levados escadas acima. Quando os Beatles começaram a tocar, houve comoção entre os ouvintes que passavam pela rua, cinco andares abaixo, e uma multidão se formou para prestigiar os garotos de Liverpool.



Durante a apresentação, foram tocados nove takes de cinco canções: “Get Back”, “Don’t Let Me Down”, “I’ve Got a Feeling”, “One After 909” e “Dig a Pony”. Moradores e comerciantes da região reclamaram do barulho e o show foi interrompido pela Polícia Metropolitana de Londres. John encerrou e agradeceu ao público: “Quero agradecer em nome do grupo e de nós todos e espero que tenhamos passado no teste!”.



Nessa última apresentação, o desgaste nas relações entre os integrantes ficou evidente, pois tocaram sem se falar. O grupo terminou oficialmente em novembro de 1969, sem outra aparição pública. Para relembrar o último show da banda, a Revista Bula criou uma playlist no Spotify com as músicas tocadas pelos Beatles naquele dia. Para ouvi-la, é necessário fazer um cadastro no aplicativo, caso ainda não tenha, e realizar login. Há opção de assinatura gratuita.

Setlist da apresentação para ouvir no Spotify