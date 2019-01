O cineasta Stanley Kubrick revolucionou a forma como a música era usada em filmes. Em 1967, ele contratou o compositor Alex North para compor as canções de “2001: Uma Odisseia do Espaço”. Mas, enquanto o filme estava na fase de edição, Kubrick gostou da trilha sonora temporária, que consistia em várias canções clássicas já existentes. Então, ele escolheu essas obras para o filme e dispensou as composições de North. Kubrick nem mesmo regravou as faixas, como era de costume na época. E também não se preocupou em obter direitos autorais, o que resultou em algumas ações judiciais. Mas, apesar de todas as críticas que ganhou na época, “2001: Uma Odisseia do Espaço” é um dos filmes experimentais mais lucrativos da história.



O site Spotify Classical reuniu em uma playlist do Spotify mais de quatro horas de canções que marcaram os filmes de Stanley Kubrick. A lista de reprodução inclui tudo, desde Beethoven (Laranja Mecânica) até Schubert (Barry Lyndon) e Bartók (O Iluminado). Para ouvi-la, é necessário fazer um cadastro no aplicativo, caso ainda não tenha, e realizar login. Há opção de assinatura gratuita.

Clique no link para ouvir: As músicas dos filmes de Stanley Kubrick