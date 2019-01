Heitor Villa-Lobos (1887-1959) foi um maestro e compositor brasileiro, considerado o maior expoente da música erudita no país. Ele é reconhecido por ter criado uma linguagem peculiarmente brasileira para a música, compondo obras com elementos da cultura regional. Entre suas composições, destacam-se aquelas destinadas a quartetos de cordas. “Villa-Lobos possuía uma iniludível necessidade de conhecer a fundo a musicalidade e o folclore de nosso povo. Os instrumentos musicais regionais, as cantigas de roda e os repentistas deixaram-no absolutamente impressionado. O jovem Villa assimilou em cada povoado, em cada cidade, nas tribos indígenas, nos sons dos animais da mata, a musicalidade de nosso povo e seus regionalismos. Não sem razão é lhe atribuída a descoberta musical do povo brasileiro. O folclore musical será a base de uma imensa criação artística, que por toda uma vida, nem mesmo as doenças interromperam, resultando numa exuberante floresta tropical de obras, maravilhosa, imbricada, extasiante”, escreveu o crítico Carlos Russo Jr.



O site Spotify Classical, especializado em música clássica, disponibilizou no Spotify uma playlist com 70 faixas de composições do maestro Villa-Lobos interpretadas por quartetos de cordas. Ao todo, são seis horas de reprodução. Para ouvi-la, é necessário fazer um cadastro no aplicativo, caso ainda não tenha, e realizar login. Há opção de assinatura gratuita.

Clique no link para acessar: Ouça as composições de Villa-Lobos para quarteto de cordas