Toda a obra de Chopin em ordem cronológica

Frédéric Chopin nasceu em março de 1810, em Zelazowa Wola, uma pequena aldeia da Polônia. Filho de um professor e de uma pianista, ele teve uma infância culta e começou a ter aulas de piano aos 6 anos. Seu primeiro concerto ocorreu dois anos depois e ainda criança ele compôs sua primeira obra, uma polinésia, dança utilizada nos balés do século 19. Aos 16 anos, Chopin ingressou no Conservatório de Varsóvia, onde iniciou seus estudos com o compositor Joseph Eisner. Alguns anos depois, ele deixou a Polônia e adotou a França como seu novo lar. Em Paris, fez carreira como compositor, intérprete e professor. Toda a sua obra foi focada no piano e suas composições são consideradas um repertório essencial para o instrumento.



Chopin revolucionou com novos estilos musicais, como a balada, e introduziu inovações em formas já existentes. Ele entrou para a história como um dos compositores e pianistas mais admirados em todo mundo.

Sobre ele escreveu Arthur Rubinstein: “Chopin fez uma revolução na música tradicional para piano e criou uma nova arte do teclado. Era um gênio de enlevo universal. Sua música conquista as mais distintas audiências. Quando as primeiras notas de Chopin soam por entre o salão de concerto, há um feliz suspiro de reconhecimento. Todos os homens e mulheres do mundo conhecem sua música. Eles amam isso. Eles são movidos por isso. No entanto, não é uma “música romântica”, no sentido byroniano. Não conta histórias ou quadros pintados. É expressiva e pessoal, mas ainda assim uma arte pura. Mesmo nesta era atômica abstrata, onde a emoção não está na moda, Chopin perdura. Sua música é a linguagem universal da comunicação humana. Quando eu toco Chopin, eu sei que falo diretamente para os corações das pessoas”.



Chopin morreu em Paris, França, em outubro de 1849, ao 39 anos, vítima de tuberculose.



O site Spotify Classical reuniu toda a obra de Frédéric Chopin, interpretada por 100 pianistas, em uma playlist do Spotify. Entre os artistas, estão grandes intérpretes, como Martha Argerich, Claudio Arrau, Jorge Bolet e Nelson Freire. Ao todo, são 19 horas de música. As faixas estão organizadas de acordo com o gênero musical e com o ano de publicação.

