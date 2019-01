As 10 melhores comédias dos últimos cinco anos disponíveis na Netflix

Sierra Burgess é Uma Loser (2018), Ian Samuels

Sierra está no fim do ensino médio e começa a enfrentar uma crise de identidade. A sua aparência, fora dos padrões de beleza convencionais, faz com que ela não seja nada popular. Certo dia, ela recebe mensagens de um garoto pelo qual se apaixona. O problema é que ele pensa que está falando com a garota mais bonita e popular da escola. Sierra não quer perder o contato com ele e, por isso, cria um plano mirabolante para não ter que revelar sua verdadeira identidade.