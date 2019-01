Wolfgang Amadeus Mozart foi um compositor e pianista austríaco, considerado o mestre do Classicismo e um dos músicos mais influentes e destacados da história. Ele nasceu em Salzburgo, em 1756, e morreu em Viena, em 1791, aos 35 anos. Apesar da curta vida, Mozart começou a tocar aos 4 anos de idade, e aos 8 já compunha, produzindo uma extensa obra, que abrange todos os gêneros musicais de sua época.



Quase todas as criações de Mozart foram reconhecidas como perfeições da música sinfônica, de concerto, ópera, piano e coral. O músico alcançou popularidade universal e influenciou outros grandes nomes da música clássica, como Ludwig van Beethoven e Johann Nepomuk Hummel, seu discípulo.



De acordo com o crítico de música nova-iorquino, Alex Ross, Mozart “foi produto de uma sociedade que era ávida por música em todos os níveis e que acreditava na possibilidade de um gênio musical”. Apesar da sociedade atual enxergar e consumir música de outras maneiras, ainda existe uma parcela significativa de consumidores de compositores eruditos. E, graças à tecnologia, é muito fácil apreciá-los.



O site Open Culture catalogou de forma cronológica toda a obra de Mozart disponível no Spotify e reuniu tudo em uma playlist com 2.715 faixas, entre sonatas, óperas e sinfonias; totalizando 178 horas de música. Para ouvi-la, é necessário fazer um cadastro no aplicativo, caso ainda não tenha, e realizar login. Há opção de assinatura gratuita.

Clique no link para acessar: Toda a obra de Mozart em ordem cronológica