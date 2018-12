Em uma enquete, a Revista Bula perguntou aos leitores quais foram as dez melhores canções brasileiras lançadas em 2018. As mais votadas foram reunidas em uma lista, que contempla algumas músicas de cantores conhecidos pelo grande público, como “Exu nas Estrelas”, de Elza Soares; e “Ok Ok Ok”, do baiano Gilberto Gil; mas também possui nomes do cenário independente atual, como “Comida Amarga”, da banda Carne Doce; e “C)asa”, do cantor paraibano Wister. É importante lembrar que a lista não é universal, pois representa apenas a opinião dos leitores da Bula. E, para quem deseja ouvir as músicas escolhidas, foi criada uma playlist no Spotify. Para ouvi-la, é só fazer um cadastro do aplicativo e realizar login. Há opção de assinatura gratuita.

1 — Comida Amarga — Carne Doce 2 — C)asa — Wister 3 — Ok Ok Ok — Gilberto Gil 4 — A Música da Mãe — Djonga 5 — Termos e Condições — Erasmo Carlos 6 — Tudo Salta — Wado 7 — Holy Garden — Cambriana 8 — Comunista Rico — Diomedes Chinaski 9 — Cuidando de Longe — Gal Costa 10 — Exú nas Escolas — Elza Soares

Clique no link para ouvir: As 10 melhores músicas brasileiras de 2018