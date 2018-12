O ano de 2018 foi muito movimentado para a música brasileira. Mas, alguns lançamentos, embora tenham feito sucesso nas paradas e na internet, não conquistaram o público da Revista Bula. Em uma votação, perguntamos aos leitores quais as piores canções do ano e reunimos em uma lista as dez mais votadas. As respostas foram variadas e contemplaram músicas de diferentes gêneros, como funk, axé e sertanejo. Entre as mais lembradas, estão “Propaganda”, da dupla Jorge e Mateus; “O Sol”, de Vitor Kley; e “Ta Tum Tum”, de Kevinho e Simone & Simaria. É importante lembrar que a seleção representa apenas a opinião dos leitores da Bula. E para aqueles que desejam ouvir as músicas e tirar suas próprias conclusões, criamos uma playlist no Spotify. Para ouvi-la, é necessário possuir cadastro no aplicativo e realizar login.

1 — Propaganda — Jorge e Mateus 2 — Só Quer Vrau — MC MM e DJ RD 3 — Finalidade Era Ficar em Casa — MC Kevin O Chris 4 — Copa do Bumbum — MC WM e Léo Santana 5 — Indecente — Anitta 6 — O Sol — Vitor Kley 7 — Ta Tum Tum — Kevinho e Simone & Simaria 8 — Ao Vivo e a Cores — Matheus & Kauan e Anitta 9 — Apelido Carinhoso — Gusttavo Lima 10 — Pode ter Torcida — Cláudia Leitte

Clique no link para ouvir: As 10 piores músicas brasileiras de 2018