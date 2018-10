A opinião é uma ideia aposentada

A frase-título desta crônica é de Millôr Fernandes, a quem concedi o título de “Único Filósofo Vivo do Brasil”. O fato dele ter morrido não quer dizer nada nesses tempos de fake-news e nem invalida a honraria, que seria recusada de imediato pois Millôr desprezava olimpicamente as medalhas e salamaleques, principalmente se viesse dos poderosos da vez. Mas a frase dele se impõe diante da caixa de comentários do G1 e portais quetais, que se espalharam pela internet como a décima-primeira praga do Egito, a única dos tempos modernos, alimentada por algoritmos e orientada pela inteligência artificial. A seguir, uma notícia simples e banal, e os comentários que provocaram, tal qual um tsunami desses que destroem uma parte da Indonésia ou do Japão de tempos em tempos.

A notícia

A nave russa Soyuz TMA-08M finalizou com sucesso o acoplamento à Estação Espacial Internacional (ISS, da sigla em inglês) às 23h28-GMT, apenas cinco horas e 43 minutos após o lançamento do cosmódromo de Baikonur, Cazaquistão. Antes, o voo durava em torno de 48 horas. A nave, com três tripulantes a bordo, conseguiu o feito inédito de atracar na ISS no mesmo dia em que deixou a Terra e realizar assim o voo mais rápido da história.

O porta-voz da agência espacial russa declarou à imprensa que “a aproximação, o contato e o acoplamento aconteceram da forma programada, em regime automático, na hora prevista pelos técnicos e com toda segurança possível”. A nave levou um americano e dois russos à plataforma orbital para substituir a atual tripulação formada por um canadense, um russo e um americano.

Uma reportagem exibida pela rede CNN mostrou que, apesar de parecer estacionada a 408 quilômetros de distância da Terra, a estação está em movimento orbital e, para ser alcançada, obriga as naves a completarem diversas voltas em torno do planeta. Muitas vezes elas percorriam até dezesseis vezes a órbita da Terra, mas a Soyuz TMA-08M precisou de apenas quatro voltas antes de se unir à ISS. A opção pela via mais rápida permitiu à tripulação economizar 42 horas de viagem e antecipar em cinco meses e meio o cronograma da missão, de acordo com a CNN e outras agências internacionais.

A caixa de comentários

índio tabajara — Mas olha só que maravilha! Logo estaremos no mundo fascinante previsto em “Matrix” e no “Planeta dos Macacos”! Isso é o verdadeiro progresso! Viva a realidade! Viva a ciência! Viva os algoritmos!

maravilha de Itu — É isso aí, meus parabéns! Grandes resultados obtidos com OS MESMOS RECURSOS já existentes, o que apenas comprova que a GESTÃO ADMINISTRATIVA é a coisa mais importante da Terra e do universo! Vocês já calcularam quanto vale toda essa economia? Fortunas! Parabéns aos cientistas e astronautas da NASA!

pedrão pedreiro — Taí, gostei! Boa notícia pra ajudar a quebrar os velhos paradigmas aqui na Terrinha. Por exemplo, mudar a nossa decadente concepção automobilística e arregaçar as mangas pra termos transporte coletivo de altíssima qualidade — tipo “Mad Max” e “Blade Runner” — e não precisar levar o absurdo de duas horas pra chegar em casa depois de um dia duro de trabalho! Ninguém aguenta mais esse atraso! Já temos dinheiro e tecnologia pra mudar! Gostei da nova revolução!

sandra paçoquinha — Muito legal mesmo! Pelos meus cálculos, se os caras deram QUATRO voltas p/ conseguirem acoplar, significa q logo as viagens vão ser feitas em pouco mais de UMA volta, assim q treinarem o bastante p/ acoplar e engatar de PRIMEIRA!

minnie KGB — Os astronautas não são americanos, idiota colonizado que escreveu o texto, e sim norte-americanos. Americanos são todos aqueles que nasceram nas Américas, que são três, como qualquer jumento analfabeto aprende na escola.

cássia XYZ — Sinceramente, achei a notícia interessante, mas senti falta de ver imagens didáticas mostrando como se deu a trajetória e explicando melhor a razão POR QUÊ a humanidade conseguiu um avanço deste porte, tão enorme e nítido em relação às viagens anteriores. Um mapa, um infográfico, um desenho, nada?

abadessa — É que dessa vez eles foram pela direita, antes era contramão. Esses caras são lentos e não atualizaram ainda os mapas do GPS do sistema solar.

simplício — É… MAS MUITO QUE BEM… MUITO BONITO! E SERVE PRA Q MESMO ISSO TUDO???

justino justo — 4 voltas na terra em 5h45min! Putsgrila! E o grande Júlio Verne, hein, que mico!! Ele acreditava serem necessários 80 dias para uma única volta!!!

abnegado — A volta ao mundo em 80 dias era por via terrestre e não pelo espaço sideral. Você devia estar ocupado, ‘justino injusto’, daí não leu o livro e nem viu a porra do filme.

justino justo — Você é que não leu, ‘abregalhado’. Na capa do meu livro tem o barão inglês e seu criado lá nos ares entre as nuvens em cima do Himalaia, que é a montanha mais alta do mundo. Balão é via terrestre desde quando? Você é que é meio ignorante e não tem ao menos um mínimo de educação.

maravilha de Itu — Isso não acontece no Brasil, essas coisas, esses avanços ESPACIAIS, esses efeitos ESPECIAIS, os filmes de Hollywood, as séries inglesas e britânicas na tevê, vocês sabem o motivo? Estamos cansados de saber! Por causa da corrupção, ninguém suporta mais tanta corrupção em nosso pobre País! Fora PT! Fora PSDB!

silencioso — Se ‘minnie PQP’ tivesse ido uma só vez aos Estados Unidos, nem que fosse à Disney, teria ideia das besteiras que pensa e escreve. Eles não são e nem se consideram norte-americanos, e sim americanos. A maior companhia aérea deles não se chama North-American Airlines. E, se fosse verdade, o Nafta (North American Free Trade Agreement ou Tratado Norte-Americano de Livre Comércio) seria um tratado comercial entre os Estados Unidos e os Estados Unidos, o que seria a maior burrice dos últimos séculos, isto é, sem contar a chegada dos portugueses ao Brasil.

minnie KGB — Nunca fui, não vou e jamais irei em pocilgas imperialistas feitas para imbecilizar as crianças. E muito menos para gastar o meu suado dinheirinho. Outra coisa: o Nafta é lixo, a naftalina é lixo em bolinhas, a coca-cola é lixo líquido, Hollywood é um lixão a céu aberto. Viva Lênin, Kasparov e Gorbatchev! Viva o comunismo! Viva Laika! Viva a extrema esquerda que deu aos soviéticos a vitória na corrida espacial! Viva Stálin e Brejnev, que derrotaram Trotsky, Hitler e Getúlio Vargas!

tony fortal — Do quê vcs tão falando mesmo, hã? É melhor vcs RELEREM o texto novamente. Macho véio!, vcs não entenderam PIROCAS de nada. Desse jeito, fica difícil trocar umas ideias elementares.

jurema linda PI — Com ou sem GPS, só pode ser coisa do satanás de botas, do capiroto de asas, cortar caminho desse jeito e fazer um atalho no espaço aéreo do céu! Daqui a pouco, não respeitam mais nem os planetas, os cometas, os drones e as estrelas.

minnie KGB — O ocidente capitalista e decadente apenas pega carona nas conquistas da esquerda! Aguardem! O novo czar Vladimir Putin vem por aí! O apocalipse nuclear comunista vem por aí! Vocês não perdem por esperar!

caju inimigo — É cada uma q me aparece! Vcs estão drogados?

engenheiro Galvão — Evolução, minha cara ‘jurema linda PI’, isto tem nome e se chama evolução. Vocês todos aqui precisam compreender que, na Magna Ciência, esta é a regra de ouro. Mesmo se não chegarmos a resultados concretos em uma pesquisa, isto é um excelente resultado, uma vez que gerou camadas de conhecimento acumulado. É simples.

abadessa — Tudo o que parece simples não é e nunca foi. Basta perguntar a jogador que perde pênalti ou a quem levou um par de chifre. Se o ‘engenheiro Galvão’ tivesse lido “A Lei de Murphy”, saberia disso, lá tem dezenas de exemplos.

engenheiro Galvão — Vou tentar explicar, não tem nada a ver com Murphy, Muller ou qualquer jogador ou técnico de futebol. Muitas vezes uma pesquisa para uma coisa resulta em respostas para problemas totalmente diversos. A Ciência não tem nacionalidade, seu conhecimento é cumulativo e advém dos pesquisadores de todos os rincões. A verdade é esta: toda pesquisa séria está baseada em conhecimentos anteriores acumulados e ponto final. Esta é a primeira lei que rege a Ciência. E ela não se discute.

caveira mineira — A petulância lustra o piso das ideias do ‘engenheiro Galvão Bueno’. Tudo nessa vida pode ser discutido, principalmente a discussão propriamente dita, é o meu ponto de vista pessoal e exclusivo.

abadessa — Que aliás, e a propósito, NINGUÉM pediu.

pedrão pedreiro — Vocês não entenderam a notícia, é isso aí, ou não leram direito, já que estão falando de outras coisas totalmente diferentes.

noviça revoltada — Uma grande bobagem espacial, isto sim. Pelo pouquíssimo do que vi até agora, será extremamente útil à nossa pobre e condenada humanidade. Esses caras riquinhos, branquinhos e lourinhos ficam por aí brincando de viajantes do espaço e o planeta se desintegrando aqui embaixo, todo mundo arrotando, as vacas peidando e arrebentando a camada de ozônio, as serras elétricas matando o mico-leão-dourado, a poluição sufocando a ararinha-azul, as geleiras se derretendo na Groenlândia, a terra da simpática Bjork. Seria cômico se não fosse terrivelmente apocalíptico. Ô revolução mais inútil…

minnie KGB — Apoiado! Revolução autêntica, só se for comunista! E tem mais: até os aviões estadunidenses da Airbus caem de repente e matam todo mundo. Viva a União Soviética! Tudo no capitalismo é lixo inútil! Viva Lula! Viva o PT!

abadessa — Inclusive a sua opinião, dada pelo computador e pela internet, coisas inventadas no Uzbequistão e na certa roubadas pelos espiões americanos do FBI, é um lixo do grande carálio.

sandra paçoquinha — VCS estão MALUCOS ou CHEIRADOS, é? Fala sério!

justino justo — A cantora e atriz multimídia Bjork não nasceu na Groenlândia e sim na Irlanda. E a Airbus não é estaduninense coisa nenhuma, é um consórcio continental entre a Alemanha, a França e a Austrália.

silencioso — Estaduninense refere-se ao México? O nome oficial do país é Estados Unidos Mexicanos. Outra coisa: o Uzbequistão é um país conhecido por inventar coisas inúteis que ainda não tinham sido inventadas antes.

abadessa — Errado, todos vocês, Bjork é de uma tradicional família ianomâmi, basta ver a carinha e as caretas dela. Outra coisa: a Airbus não fabrica aviões e sim ônibus aéreos, vejam e leiam direito o nome da empresa.

solarium — Vocês já usaram MICROONDAS? Já andaram de AVIÃO alguma vez? Já usaram GPS na selva da Tailândia? Ou CELULAR no deserto do Atacama? Já consultaram a PREVISÃO DO TEMPO para o próximo feriado? Tudo isso decorre das conquistas espaciais, não se iludam. Hoje em dia, só não sabe das coisas quem não quiser, está tudo na Wikipédia.

cássia XYZ — O que é grande carálio? É uma pessoa? Não entendi…

caju inimigo — Cada uma q me aparece por aqui! Desde de quando a invenção do avião foi decorrência dos voos espaciais, ‘solarium’? Você tomou sol demais no quengo lá no ‘torrarium’. Q maluquice da gota-serena é essa? O avião vem do helicóptero, q foi inventado por Leonardo Vinci, mas foi na idade média e ninguém naquela época tinha a tecnologia certa pra fazer o negócio subir.

maravilha de Itu — Vocês estão TOTALMENTE malucos.

caveira mineira — Aqui onde eu moro, a tecnologia certa pra fazer o negócio subir é segurar uma rola com a mão e não largar mais. Outra coisa: no sertão da Bahia, do Piauí e da Paraíba, ‘abadessa’ é gíria pra dona de puteiro. Não sei ainda se é, mas parece muito o caso da vadia que está aqui enchendo o saco de todos.

abadessa — Não é o meu caso de jeito maneira, ‘caveira de pão de queijo’, mas era o de alguém respeitável da sua família, todo mundo sabe disso no sertão de Minas e do cerrado de Goiás até as altas nascentes do Tocantins.

simplício — E TUDO ISSO SERVE PRA Q MESMO??? ESSA CONVERSA MOLE? ESSE ASSUNTO? ESSA CONQUISTA ESPACIAL?

solarium — Ó, ‘caju azedo’, se alguém espremer o seu cerebelo não sai suco nem pra fazer uma caipirinha! Vá se informar, sua anta!! Vá se tratar, toupeira!!! Cabeça de camarão!!!! Quadrúpede!!!!! Xexelento!!!!!!

caveira mineira — A falta de educação da ‘abundessa’ também é fruto da corrida espacial, é bom vocês saberem que caiu um monte de lixo cósmico no quengo e no quintal dela no ano passado. Foi vingança. Ela deve ser comunista ou russa.

abadessa — É isso aí, sou da Rúcia, que fabrica Tupolevs e Airbus para a Austrália. Ah, ‘cássia XYZ’, antes que me esqueça: carálio é o mesmo que pica, rola, pinto, peru, cacete ou caralho. Quer mais? Trolha, pé de mesa, corrimão, tromba, bimba, bilola, jiribaita, bráulio, chibata, mondrongo e piroca. Esse troço tem muitos nomes por aí e o Brasil é enorme, é igual a um pesadelo sem fim.

maravilha de Itu — Vamos tentar debater com seriedade e estilo, me façam o favor. Fiquei impressionadésima com a notícia. Desse jeito, logo, logo, num breve espaço de tempo, teremos o teletransporte espacial e outras previsões feitas no século passado pelos cientistas, astrofísicos e astronautas. E pelos Jetsons!

engenheiro Galvão — Vocês são ridículos, não sabem o que é a Magna Ciência. Qualquer espécie de teletransporte, espacial ou não, é uma missão impossível, nem o bonitão Tom Cruzes conseguiria!

caju inimigo — Antes de sair desse pântano minado, um recado para o ‘torrarium’ de meia tigela: vai tomar sol no seu olho do seu cú, seu fidaputa!!!!!

jurema linda PI — Pra que tanto palavrão e safadeza, gente? Vou cair fora daqui… Vocês são tudo parte do Grande Satã… Valei-me, Jesus!

tony fortal — Asilo perde longe disso aqui. Todo mundo lobotomizado, parece peça de teatro ou filme nacional. Aposto que o Moderador da sala vai METER O BEDELHO e intervir nessa joça.

solarium — Esse caju é BURRO MESMO, não sabe que CU não tem ASSENTO, asno, imbecil!

sandra paçoquinha — Vocês nem sabem DISCUTIR DIREITO. Também não gosto de palavrão e sou cristã na FÉ DA PALAVRA… Se comportem, rapazes e pessoas!

cássia XYZ — Pensei que esse era um lugar pra se debater as coisas com um mínimo de ceriedade. Essa ‘abadessa’ é uma quenga, sabe tudo o que é nome feio pra pica e peru!

simplício — Airbus australiana? Tom Cruzes? Cú? Assento em lugar de acento? Ceriedade? É o fim do mundo!

índio tabajara — Bjork ianomâmi? Cú? Ceriedade? É o fim da tribo!

cássia XYZ — Não sejam ridículos, foi um erro do maldito corredor automático! Mas que é o fim, é.

abadessa — Vocês não passam de moscas no monturo. Esta sala vai se autodestruir em poucos segundos, seus trouxas, igual à minifita de rolo no começo de “Missão Impassível”. Akabou-se.

minnie KGB — “Missão Impassível”?

TODOS — Akabou-se?

(instabilidade na rede, delays e finalmente TILT).