A Netflix está investindo cada vez mais pesado na produção de filmes exclusivos. Mais de uma centena deles já foram lançados, e estão disponíveis na plataforma do serviço de streaming. A Bula avaliou todas as produções originais e as reuniu em uma lista, organizada do pior ao melhor filme. O ranking levou em conta as notas atribuídas aos títulos no IMDb, uma das maiores plataformas de cinema do mundo. Alguns destaques são: “Para Todos os Garotos que já Amei” (2018), de Susan Johnson; “Os Meyerowitz: Família Não se Escolhe” (2017), de Noah Baumbach; e “First They Killed My Father” (2017), de Angelina Jolie. É importante lembrar que a lista não tem intenção de ser universal ou definitiva, apenas representa as avaliações recebidas pelos filmes na plataforma pesquisada.

108 — Vende-se Esta Casa (2018), Matt Angel e Suzanne Coote 107 — Mercy (2016), Chris Sparling 106 — Death Note (2017), Adam Wingard 105 — O Último Capítulo (2016), Oz Perkins 104 — Siga Pela 10 (2017), Chester Tam 103 — The Ridiculous 6 (2015), Frank Coraci 102 — Coin Heist (2017), Emily Hagins 101 — Lá Vêm os Pais (2018), Robert Smigel 100 — Próxima Parada: Apocalipse (2018), David M. Rosenthal 99 — Clinical (2017), Alistair Legrand 98 — Rebirth(2016), Karl Mueller 97 — Sandy Wexler (2017), Steven Brill 96 — Gostos e Cores (2018), Myriam Aziza 95 — Dude: A Vida é Assim (2018), Olivia Milch 94 — #REALITYHIGH (2017), Fernando Lebrija 93 — Ibiza: Tudo Pelo DJ (2018), Alex Richanbach 92 — Pai do Ano (2018), Tyler Spindel 91 — Dia da Namorada (2017), Michael Paul Stephenson 90 — Clinical (2017), Alistair Legrand 89 — Handsome: Um Filme de Mistério Netflix (2017), Jeff Garlin 88 — XOXO (2016), Christopher Louie 87 — Game Over, Man! (2018), Kyle Newacheck 86 — A Mulher Mais Assassinada do Mundo (2018), Franck Ribière 85 — Mute (2018), Duncan Jones 84 — Naked (2017), Michael Tiddes 83 — Step Sisters (2018), Charles Stone III 82 — Blockbuster (2018), July Hygreck 81 — Minha Primeira Caçada (2018), Jody Hill 80 — O Pacote (2018), Jake Szymanski 79 — The Cloverfield Paradox (2018), Julius Onah 78 — Natal em El Camino (2017), David E. Talbert 77 — O Príncipe do Natal (2017), Alex Zamm 76 — Cartão de Natal (2017), Ernie Barbarash 75 — Feliz Aniversário de Casamento (2018), Jared Stern 74 — Pequeno Demônio (2017), Eli Craig 73 — Fé de Etarras (2017), Borja Cobeaga 72 — Brahman Naman (2016), Qaushiq Mukherjee 71 — Zerando a Vida (2016), Steven Brill 70 — Tau (2018), Federico D’Alessandro 69 — Pequenos Delitos (2017), E.L. Katz 68 — The After Party (2018), Ian Edelman 67 — Mascots (2016), Christopher Guest 66 — Extinction (2018), Ben Young 65 — O Caminho da Fé (2018), Joshua Marston 64 — 6 Balões (2018), Marja-Lewis Ryan 63 — Doce Argumento (2018), Ben Shelton 62 — Special Correspondents (2016), Ricky Gervais 61 — O Rei da Polca (2017), Maya Forbes 60 — A História Real de Um Assassino Falso (2016), Jeff Wadlow 59 — Amador (2018), Ryan Koo 58 — Barry (2016), Vikram Gandhi 57 — War Machine (2017), David Michôd 56 — iBoy (2017), Adam Randall 55 — O Matador (2017), Marcelo Galvão 54 — Deidra & Laney Rob a Train (2017), Sydney Freeland 53 — Burning Sands (2017), Gerard McMurray 52 — Roxanne Roxanne (2017), Michael Larnell 51 — Tal Pai, Tal Filha (2018), Lauren Miller Rogen 50 — A Mulher Mais Odiada dos Estados Unidos (2017), Tommy O’Haver 49 — Apostando Tudo (2017), Joe Swanberg 48 — Perdoai as Nossas Dívidas (2018), Antonio Morabito 47 — O Anjo de Mossab (2018), Ariel Vromen 46 — Pee-wee’s Big Holiday (2016), John Lee 45 — Gente de Bem (2018), Nicole Holofcener 44 — Shimmer Lake (2017), Oren Uziel 43 — A Barraca do Beijo (2018), Vince Marcello 42 — Sierra Burgess Is a Loser (2018), Ian Samuels 41 — Minha Primeira Luta (2018), Olivia Newman 40 — The Outsider (2018), Martin Zandvliet 39 — Perfeita para Você (2018), Stephanie Laing 38 — Sand Castle (2017), Fernando Coimbra 37 — The Discovery (2017), Charlie McDowell 36 — Spectral (2016), Nic Mathieu 35 — Cargo (2017), Ben Howling, Yolanda Ramke 34 — 1922 (2017), Zak Hilditch 33 — A Babá (2017), McG 32 — Alex Strangelove (2018), Craig Johnson 31 — Quando Nos Conhecemos (2018), Ari Sandel 30 — Eu Não Sou um Homem Fácil (2018), Eléonore Pourriat 29 — Benji (2018), Brandon Camp 28 — Wheelman (2017), Jeremy Rush 27 — ARQ (2016),Tony Elliott 26 — Bright (2017), David Ayer 25 — Felicidade Por um Fio (2018), Haifaa Al-Mansour 24 — Tramps (2016), Adam Leon 23 — A Incrível Jessica James (2017), Jim Strouse 22 — O Plano Imperfeito (2018), Claire Scanlon 21 — Jogo Perigoso (2017), Mike Flanagan 20 — Tallulah (2016), Sian Heder 19 — Blame! (2017), Hiroyuki Seshita 18 — Calibre (2018), Matt Palmer 17 — Next Gen (2018), Kevin R. Adams e Joe Ksander 16 — 7 Años (2016), Roger Gual 15 — Imperial Dreams (2014), Malik Vitthal 14 — Fútil e Inútil (2018), David Wain 13 — I Don’t Feel at Home in This World Anymore (2017), Macon Blair 12 — O Mínimo para Viver (2017), Marti Noxon 11 — Nossas Noites(2017), Ritesh Batra

10 — Os Meyerowitz: Família Não se Escolhe (2017), Noah Baumbach

A comédia dramática reúne no elenco grandes nomes do humor, como Ben Stiller e Adam Sandler. Ambientada em Nova York, ela conta a história de Harold Meyerowitz, um escultor aposentado casado com Maureen e pai de Matthew e Danny. Um dia, o patriarca descobre que uma exposição está sendo organizada em homenagem às suas obras. Contudo, ele adoece, e a família precisa superar problemas do passado para ajudá-lo.

9 — Contando os Segundos (2016), Priyadarshan O drama é dirigido pelo aclamado diretor indiano Priyadarshan. Ele conta as tensões vividas por um grupo de sete pacientes desconhecidos, que esperam o resultado de seus testes de HIV em uma clínica. A cada instante eles ficam mais apreensivos, e a sala de espera se torna um campo de batalha contra as emoções.

8 — Quem Tem Carma Nunca Alcança (2017), Nikhil Bhat

O filme indiano de comédia conta a história de Brij Mohan, um homem que fingiu sua própria morte para escapar de uma vida monótona. No entanto, a brilhante ideia não dá tão certo, e ele acaba condenado à morte pelo próprio assassinato. Agora, sob o risco de morrer de verdade, por um crime que nunca aconteceu, ele corre contra o tempo para resolver a situação.

7 — First They Killed My Father (2017), Angelina Jolie

Baseada em uma história real, a trama é ambientada no Camboja, em 1975, quando o regime comunista do Khmer Vermelho assume o controle da capital do país, Phnom Penh. A pequena Loung Ung e sua família são levadas a um campo de trabalho forçado e precisam conviver com a fome, a violência e os horrores do local. O filme foi indicado para representar o Camboja no Oscar, em 2018, na categoria de melhor filme estrangeiro.

6 — Pérolas no Mar (2018), Rene Liu

O filme de drama chinês conta a história de dois desconhecidos: Jian e Xiao, que se encontram por acaso em um trem e criam um forte vínculo. Dez anos depois, eles se reencontram e refletem sobre o amor que sentem um pelo outro. O título marcou a estreia da atriz e dançarina Rene Liu como cineasta, e foi um sucesso de bilheteria.

5 — Amor Por Metro Quadrado (2018), Love per Square Foot

Sanjay e Karina nunca conseguiram juntar dinheiro para comprar suas próprias casas. Dispostos a terem um lar próprio, eles, então, se juntam em um improvável casamento por conveniência. A dupla só não esperava que viver sob o mesmo teto pudesse mudar as suas vidas por completo, criando um elo afetivo difícil de ser desfeito.

4 — Jadotville (2016), Richie Smyth

O filme de ação é baseado no evento conhecido como “cerco de Jadotville”, ocorrido em setembro de 1961, durante a intervenção das Nações Unidas na Crise do Congo, África Central. À ocasião, tropas irlandesas foram cercadas por soldados da Frente Nacional de Libertação do Congo na cidade de Jadotville e, em seguida, abandonados por seus superiores. A classificação indicativa do filme é de 18 anos.

3 — Okja (2017), Joon-ho Bong

A CEO de uma poderosa empresa informa ao mundo que uma nova espécie animal foi descoberta no Chile, o “super porco”. Para apresentá-lo ao mundo, a empresa envia 26 dos animais para diferentes países, onde devem permanecer por 10 anos. Quando o fim do período se aproxima, a jovem Mija, que convive com Okja, o super porco criada pelo avô, decide lutar para ficar ao lado do animal.

2 — Para Todos os Garotos que já Amei (2018), Susan Johnson

Lara Jean possui uma extensa e imaginária vida amorosa. Ela escreve cartas secretas para todos os garotos pelos quais se apaixona em segredo. Um dia, todas as cartas são misteriosamente enviadas aos destinatários, revelando os amores platônicos que Lara viveu, e deixando a garota em uma difícil situação.