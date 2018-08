Os 20 melhores filmes de 2018, até agora

5 — First Reformed (2017), Paul Schrader



O ex-militar Toller sofre com a perda do filho, que ele mesmo incentivou a se alistar, na guerra. Em meio a dor, ele conhece Mary, uma jovem religiosa de sua igreja, casada com um ambientalista. A proximidade com o casal faz com que Toller descubra segredos sombrios da instituição.