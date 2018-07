10 filmes de ação imperdíveis para assistir na Netflix

O Último Caçador de Bruxas (2015), Breck Eisner



Kaulder foi amaldiçoado com a imortalidade. Agora, se vê obrigado a enfrentar as forças do mal pela eternidade. Para impedir que uma seita maligna lance uma praga devastadora na cidade de Nova York, ele une suas forças com a jovem bruxa Chloe e um padre. No entanto, as habilidades do trio podem não ser suficientes para lidar com a situação.