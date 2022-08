10 filmes de tirar o fôlego para assistir na Netflix

Fratura (2019), Brad Anderson

Eric Zachanowich / Netflix

A caminho de Minneapolis, uma família para em posto de gasolina. No local, a filha de 6 anos sofre um acidente e quebra o braço. O casal corre para o hospital, onde a menina é atendida. A mãe e a criança entram no elevador para subirem até a sala de tomografia, acompanhadas pelo médico. O pai espera na recepção. Após horas sem notícias, ele pede informações. No hospital, não há nenhum registro de que a criança deu entrada. Ninguém sabe o paradeiro de sua família.