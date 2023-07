A música mais tocada no ano em que você nasceu

A música, com suas batidas e melodias que variam de época para época, revela uma narrativa de transformação. Novos estilos emergem no cenário, outros se dissipam no esquecimento, construindo assim uma crônica cultural, uma cápsula do tempo, capaz de narrar tanto a era em que foi produzida quanto a idade dos ouvintes.

Nesse contexto, a Revista Bula realizou uma compilação das canções de maior sucesso desde a metade dos anos 1946 até 2022. Essa compilação é baseada nas classificações da revista americana Billboard. Desde 1946, a Billboard tem sido um referencial na criação de rankings anuais das músicas mais populares, fornecendo um registro das tendências musicais e dos gostos do público ao longo das décadas.

O resultado é uma coleção sonora que permite ao leitor localizar o ano de seu nascimento e descobrir a música que dominava as ondas de rádio naquele tempo. Para aprimorar a experiência, todas essas canções foram reunidas em uma playlist no Spotify.

Assim, para o entusiasta da música, o historiador cultural ou o leitor curioso em descobrir o hit do ano de seu nascimento, a lista da Revista Bula é uma janela para o passado, um convite para explorar a evolução da música e suas intersecções com a história cultural.

Ouça cada música na playlist ao final, pelo Spotify



1946 — Prisoner Of Love (Perry Como)



1947 — Near You (Francis Craig)



1948 — Twelfth Street Rag (Pee Wee Hunt)



1949 — Riders In The Sky (Vaughn Monroe)



1950 — Goodnight Irene (Gordon Jenkins e The Weavers)



1951 — Too Young (Nat King Cole)



1952 — Blue Tango (Leroy Anderson)



1953 — Música de Moulin Rouge (Percy Faith)



1954 — Little Things Mean A Lot (Kitty Kallen)



1955 — Cherry Pink And Apple Blossom White (Perez Prado)



1956 — Heartbreak Hotel (Elvis Presley)



1957 — All Shook Up (Elvis Presley)



1958 — Volare (Domenico Modugno)



1959 — The Battle Of New Orleans (Johnny Horton)



1960 — Tema de Amores Clandestinos (Percy Faith)



1961 — Tossin And Turnin (Bobby Lewis)



1962 — Stranger On The Shore (Mr. Acker Bilk)



1963 — Sugar Shack (Jimmy Gilmer e The Fireballs)



1964 — I Want To Hold Your Hand (Beatles)



1965 — Wooly Bully (Sam The Sham e The Pharaohs)



1966 — The Ballad Of The Green Berets (Sgt. Barry Sadler)



1967 — To Sir With Love (Lulu)



1968 — Hey Jude (Beatles)



1969 — Sugar, Sugar (The Archies)



1970 — Bridge Over Troubled Water (Simon and Garfunkel)



1971 — Joy To The World (Three Dog Night)



1972 — The First Time Ever I Saw Your Face (Roberta Flack)



1973 — Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree (Tony Orlando e Dawn)



1974 — The Way We Were (Barbra Streisand)



1975 — Love Will Keep Us Together (Captain e Tennille)



1976 — Silly Love Songs (Paul McCartney & Wings)



1977 — Tonight’s The Night — Gonna Be Alright (Rod Stewart)



1978 — Shadow Dancing (Andy Gibb)



1979 — My Sharona (Knack)



1980 — Call Me (Blondie)



1981 — Bette Davis Eyes (Kim Carnes)



1982 — Physical (Olivia Newton-John)



1983 — Every Breath You Take (Police)



1984 — When Doves Cry (Prince)



1985 — Careless Whisper (Wham)



1986 — That’s What Friends Are For (Dionne Warwick)



1987 — Walk Like An Egyptian (Bangles)



1988 — Faith (George Michael)



1989 — Look Away (Chicago)



1990 — Hold On (Wilson Phillips)



1991 — (Everything I Do) I Do It For You (Bryan Adams)



1992 — End Of The Road (Boyz II Men



1993 — I Will Always Love You (Whitney Houston)



1994 — The Sign (Ace Of Base)



1995 — Gangsta’s Paradise (Coolio)



1996 — Macarena (Los Del Rio)



1997 — Candle In The Wind / Something About The Way You Look Tonight (Elton John)



1998 — Too Close (Next)



1999 — Believe (Cher)



2000 — Breathe (Faith Hill)



2001 — Hanging By a Moment (Lifehouse)



2002 — How You Remind Me (Nickelback)



2003 — In Da Club (50 Cent)



2004 — Yeah!, Usher (Lil Jon e Ludacris)



2005 — We Belong Together (Mariah Carey)



2006 — Bad Day (Daniel Powter)



2007 — Irreplaceable (Beyoncé)



2008 — Low (Flo Rida e T-Pain)



2009 — Boom Boom Pow (Black Eyed Peas)



2010 — TiK ToK (Kesha)



2011 — Rolling In The Deep (Adele)



2012 — Somebody That I Used To Know (Gotye e Kimbra)



2013 — Thrift Shop (Macklemore e Ryan Lewis)



2014 — Happy (Pharrell Williams)



2015 — Uptown Funk! (Mark Ronson e Bruno Mars)



2016 — Love Yourself (Justin Bieber)



2017 — Shape of You (Ed Sheeran)



2018 — God’s Plan (Drake)



2019 — Old Town Road (Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus)



(2020) — Blinding Lights (The Weeknd)



(2021) — Levitating (Dua Lipa)



(2022) — Heat Waves (Glass Animals)

Ouça cada música pelo Spotify