10 filmes subestimados de grandes diretores para assistir na Netflix

Ninguém Deseja a Noite (2015), Isabel Coixet



Josephine Peary está acostumada a uma vida de luxo em Nova York e nunca teve contato com a vida selvagem. No entanto, ela é obrigada a enfrentar o frio do Polo Norte para encontrar o seu marido, o explorador Robert Pear. Josephine acampa por quatro meses em pleno deserto de gelo, apenas com a companhia de Allaka, uma esquimó. Aos poucos, as duas superam as diferenças culturais e criam um forte laço de amizade.