Desafio BBC: você assistiu no máximo 17 desses 100 filmes

Segure o balde de pipoca, porque a Revista Bula preparou uma aventura cinematográfica que vai desafiar até os cinéfilos mais devotos! Você pode se lembrar do nosso famigerado Desafio Literário da BBC, que abalou a comunidade de amantes de livros com a sugestão de que a maioria dos mortais não conseguiu ler mais do que seis obras da nossa lista de 100. E sim, alguns de nós ainda estão se recuperando dessa realidade dolorosa.

Mas hoje, queridos leitores, estamos mudando a nossa atenção das páginas empoeiradas dos livros para a luminosidade fascinante da sétima arte. Apresentamos um novo desafio, tão envolvente quanto o anterior, só que desta vez, é para os amantes do cinema!

Aqui está a premissa: acredita-se que ninguém tenha assistido mais de 17 filmes de nossa seleção especial de 100. Um número curiosamente específico, não é? No entanto, se você rir diante desse desafio, acreditando que já viu bem mais do que isso, bem, você pode ser o cinéfilo unicórnio que estávamos procurando!

Agora, uma pequena ressalva: apesar do nome de nossa lista, ela não foi realmente proposta pela BBC. Na verdade, nós adoramos tanto o ranking deles de “Os 100 Melhores Filmes do Século 21”, que criamos o nosso desafio com base nessa lista impressionante. Nela, você encontrará joias como “Réquiem Para um Sonho” (2000), dirigido por Darren Aronofsky, a obra-prima de Quentin Tarantino, “Bastardos Inglórios” (2009), e a maravilha surreal de David Lynch, “Cidade dos Sonhos” (2001).

Então, está pronto para mergulhar nesse desafio? Pegue a sua lista e comece a contar os filmes que já assistiu. Se a sua contagem passar dos 18, parabéns! Você ganhou o título de ‘Cinéfilo de Carteirinha’ e o direito de se gabar para sempre. Vamos lá, os créditos estão rolando!





1 — Cidade dos Sonhos (2001): Este thriller surreal de David Lynch é um mergulho na psique de uma atriz aspirante em Hollywood.





2 — Amor à Flor da Pele (2000): O filme de Wong Kar-wai é um romance ambientado em Hong Kong nos anos 60, destacado por sua estética hipnotizante.





3 — Sangue Negro (2007): Paul Thomas Anderson apresenta a ascensão e queda de um magnata do petróleo, interpretado por Daniel Day-Lewis, nesta história intensa sobre ganância e corrupção.





4 — A Viagem de Chihiro (2001): Neste filme de animação de Hayao Miyazaki, uma jovem menina deve navegar por um mundo sobrenatural para salvar seus pais transformados em porcos.





5 — Boyhood: Da Infância à Juventude (2014): Richard Linklater documenta o crescimento de um menino para um homem jovem, utilizando o mesmo elenco durante 12 anos de filmagem.





6 — Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004): Michel Gondry e o roteirista Charlie Kaufman apresentam uma história de amor surreal, em que um casal apaga suas memórias um do outro.





7 — A Árvore da Vida (2011): Terrence Malick explora a natureza da existência através da lente de uma família texana na década de 1950.





8 — As Coisas Simples da Vida (2000): Drama familiar ambientado em Taipei, do diretor Edward Yang, analisa a vida moderna e suas complicações.





9 — A Separação (2011): Este drama iraniano de Asghar Farhadi mostra um casal navegando pelo divórcio e suas implicações.





10 — Onde os Fracos não Têm Vez (2007): Joel e Ethan Coen adaptam o romance de Cormac McCarthy nesta história intensa de crime e caos na fronteira entre o Texas e o México.





11 — Inside Llewyn Davis: Balada de um Homem Comum (2013): Os irmãos Coen trazem a vida de um músico de folk na cidade de Nova York dos anos 1960, lutando para fazer sucesso na indústria musical.





12 — Zodíaco (2007): David Fincher retrata a busca obsessiva por um assassino em série na Califórnia dos anos 1970 neste thriller baseado em fatos reais.





13 — Filhos da Esperança (2006): Em um futuro distópico onde a humanidade se tornou infértil, um homem luta para transportar a última mulher grávida para um local seguro neste filme de Alfonso Cuarón.





14 — O Ato de Matar (2012): Documentário de Joshua Oppenheimer que confronta ex-executores de genocídio na Indonésia, fazendo-os reencenar seus crimes.





15 — 4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias (2007): Um drama romeno intenso de Cristian Mungiu sobre uma mulher tentando obter um aborto ilegal durante a era Ceausescu.





16 — Holy Motors (2012): Este filme de Leos Carax é um conto surreal e metalinguístico sobre cinema, identidade e a natureza da performance.





17 — O Labirinto do Fauno (2006): Guillermo Del Toro mescla o realismo da Guerra Civil Espanhola com a fantasia em uma fábula agridoce sobre uma jovem menina que descobre um labirinto mágico.





18 — A Fita Branca (2009): Michael Haneke cria um retrato austero e inquietante de uma vila alemã às vésperas da Primeira Guerra Mundial.





19 — Mad Max: Estrada da Fúria (2015): George Miller reaviva sua franquia pós-apocalíptica com esta emocionante história de fuga e rebelião.





20 — Sinédoque, Nova York (2008): Charlie Kaufman estreia na direção com este filme metafísico sobre um diretor de teatro que constrói uma réplica de Nova York dentro de um armazém.





21 — O Grande Hotel Budapeste (2014): Wes Anderson cria uma Europa inter-guerras imaginativa neste filme sobre um concierge devotado e seu jovem protegido.





22 — Encontros e Desencontros (2003): Sofia Coppola apresenta um conto sutil e melancólico sobre dois estranhos formando uma conexão improvável em Tóquio.





23 — Caché (2005): Este thriller psicológico de Michael Haneke centra-se em um casal que começa a receber fitas de vídeo misteriosas de sua casa.





24 — O Mestre (2012): Paul Thomas Anderson explora a formação de um culto pós-Segunda Guerra Mundial nesta película impressionante.





25 — Amnésia (2000): Christopher Nolan desafia a estrutura narrativa convencional com este thriller sobre um homem com amnésia anterógrada tentando resolver o assassinato de sua esposa.





26 — A Última Noite (2002): Spike Lee retrata o preconceito racial, a gentrificação e a violência policial em um bairro do Brooklyn neste drama pungente.





27 — A Rede Social (2010): David Fincher oferece uma visão intrigante da origem do Facebook e do custo do sucesso neste drama biográfico.





28 — Fale com Ela (2002): Pedro Almodóvar tece um conto sobre o amor, a perda e a obsessão centrado em dois homens que cuidam de mulheres em coma.





29 — WALL-E (2008): Este filme animado da Pixar segue um robô solitário na Terra abandonada tentando limpar o planeta e encontrar o amor.





30 — Oldboy (2003): Park Chan-wook oferece uma vingança perturbadora e visceral neste filme que é uma das melhores representações do cinema sul-coreano moderno.





31 — Margaret (2011): Este drama poderoso de Kenneth Lonergan segue a jornada emocional de uma adolescente que testemunha um acidente de ônibus.





32 — A Vida dos Outros (2006): Florian Henckel von Donnersmarck oferece um olhar emocionante sobre a vida na Alemanha Oriental sob a vigilância da Stasi.





33 — Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008): Neste filme de super-herói icônico, Christopher Nolan retrata Batman em uma batalha sombria contra o Coringa, interpretado por Heath Ledger.





34 — O Filho de Saul (2015): Este drama húngaro chocante de László Nemes segue um prisioneiro de Auschwitz forçado a trabalhar no crematório do campo.





35 — O Tigre e o Dragão (2000): Ang Lee combina ação impressionante e uma bela história de amor neste filme de artes marciais épico.





36 — Timbuktu (2014): Abderrahmane Sissako oferece um retrato vívido e comovente da vida sob o domínio jihadista no Mali.





37 — Tio Boonmee, que Pode Recordar Suas Vidas Passadas (2010): Este filme tailandês de A. Weerasethakul é uma meditação sobre a reencarnação e a natureza da memória.





38 — Cidade de Deus (2002): Dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund, este filme brasileiro oferece uma visão crua e inesquecível da vida nas favelas do Rio de Janeiro.





39 — O Novo Mundo (2005): Terrence Malick retrata a colonização da América através dos olhos de Pocahontas neste épico histórico.





40 — O Segredo de Brokeback Mountain (2005): Ang Lee dirige este conto de amor e perda, seguindo a relação secreta de dois cowboys em uma montanha remota.





41 — Divertida Mente (2015): Neste filme de animação emocionalmente poderoso da Pixar, exploramos as emoções complexas que governam a mente de uma menina em crescimento.





42 — Amor (2012): Este drama íntimo e emocionante de Michael Haneke retrata o amor e a perda através do relacionamento de um casal idoso.





43 — Melancolia (2011): Este drama psicológico estilizado de Lars von Trier explora a depressão e o fim do mundo.





44 — 12 Anos de Escravidão (2013): Baseado em uma história real, este drama brutal de Steve McQueen narra a vida de um homem livre que é sequestrado e vendido como escravo.





45 — Azul é a Cor Mais Quente (2013): Este drama francês ousado de Abdellatif Kechiche explora o intenso relacionamento entre duas mulheres.





46 — Cópia Fiel (2010): Este filme reflexivo de Abbas Kiarostami segue um encontro entre um escritor e uma fã que leva a uma exploração de autenticidade e percepção.





47 — Leviatã (2014): Este filme russo de Andrey Zvyagintsev oferece um olhar duro sobre a corrupção na Rússia moderna.





48 — Brooklyn (2015): Este drama de época de John Crowley segue uma jovem irlandesa que emigra para o Brooklyn nos anos 50, lutando com saudades de casa e um novo amor.





49 — Adeus à Linguagem (2014): Este filme experimental de Jean-Luc Godard brinca com a estrutura narrativa e a linguagem cinematográfica.





50 — A Assassina (2015): Este drama de artes marciais de Hou Hsiao-hsien é uma contemplação visualmente deslumbrante do amor e do dever.





51 — A Origem (2010): Neste thriller de ficção científica de Christopher Nolan, um ladrão que rouba segredos corporativos através do uso de tecnologia de compartilhamento de sonhos recebe a tarefa inversa de plantar uma ideia na mente de um CEO.





52 — Mal dos Trópicos (2004): Neste romance lírico de Apichatpong Weerasethakul, um homem se retira para a floresta e conhece um espírito misterioso.





53 — Moulin Rouge: Amor em Vermelho (2001): Este musical dramático de Baz Luhrmann é uma mistura extravagante de música moderna e estética da Belle Époque, retratando um amor trágico em Montmartre.





54 — Era uma Vez na Anatolia (2011): Este drama turco de Nuri Bilge Ceylan segue um grupo de homens na busca de um cadáver em uma paisagem anatólia vasta e misteriosa.





55 — Ida (2013): Neste drama polaco de Paweł Pawlikowski, uma freira descobre um segredo de família sombrio relacionado ao Holocausto.





56 — A Harmonia Werckmeister (2000): Este drama húngaro de Béla Tarr e Ágnes Hranitzky é uma contemplação filosófica sobre a vida em uma pequena cidade húngara.





57 — A Hora Mais Escura (2012): Este thriller político de Kathryn Bigelow narra a caçada de uma década por Osama bin Laden após os ataques de setembro de 2001.





58 — Moolaadé (2004): Este drama senegalês de Ousmane Sembène trata do tema da mutilação genital feminina em uma aldeia africana.





59 — Marcas da Violência (2005): Neste thriller de David Cronenberg, a vida de um homem muda drasticamente quando frustra uma tentativa de roubo em sua lanchonete.





60 — Síndromes e um Século (2006): Este filme tailandês de A. Weerasethakul é uma contemplação da memória, do amor e da perda.





61 — Sob a Pele (2013): Este filme de ficção científica de Jonathan Glazer segue uma alienígena (Scarlett Johansson) que assume a forma de uma jovem para seduzir e consumir homens na Escócia.





62 — Bastardos Inglórios (2009): Esta película de Quentin Tarantino se passa na França ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, onde um plano é concebido para assassinar líderes nazistas por um grupo de soldados judeus dos EUA.





63 — O Cavalo de Turin (2011): Neste drama de Béla Tarr e Ágnes Hranitzky, o cotidiano de um pai e sua filha muda quando o vento começa a soprar incontrolavelmente.





64 — A Grande Beleza (2013): Esta sátira de Paolo Sorrentino sobre a decadência da alta sociedade italiana segue um escritor que passa seus dias em festas hedonistas.





65 — Aquário (2009): Andrea Arnold dirige esta história de uma adolescente rebelde que vive em um conjunto habitacional degradado em Londres.





66 — Primavera, Verão, Outono, Inverno… E Primavera (2003): Este drama contemplativo de Kim Ki-duk segue a vida de um monge ao longo das quatro estações do ano.





67 — Guerra ao Terror (2008): Kathryn Bigelow dirige este drama de guerra que segue a perigosa vida de uma equipe de desarme de bombas durante a Guerra do Iraque.





68 — Os Excêntricos Tenenbaums (2001): Wes Anderson explora a vida de uma família excepcionalmente talentosa, mas profundamente falha, neste drama cômico.





69 — Carol (2015): Este romance de Todd Haynes, ambientado na década de 1950, explora a relação proibida entre uma jovem fotógrafa e uma mulher mais velha.





70 — Histórias que Contamos (2012): Sarah Polley dirige este documentário híbrido que explora a sua própria história familiar.





71 — Tabu (2012): Este drama poético e misterioso de Miguel Gomes explora a natureza do amor, do tempo e da memória através de duas partes distintas, “Paraíso Perdido” e “Paraíso”.





72 — Amantes Eternos (2013): Jim Jarmusch apresenta uma história de amor incomum entre dois vampiros musicalmente inclinados, interpretados por Tilda Swinton e Tom Hiddleston, neste filme de horror romântico.





73 — Antes do Pôr-do-Sol (2004): Nesta sequência intimista de “Antes do Amanhecer”, de Richard Linklater, Celine e Jesse, interpretados por Julie Delpy e Ethan Hawke, se reencontram em Paris depois de nove anos.





74 — Spring Breakers: Garotas Perigosas (2012): Harmony Korine subverte as expectativas de filmes de férias de primavera neste drama sombrio e hiperestilizado.





75 — Vício Inerente (2014): Este filme noir psicodélico de Paul Thomas Anderson, baseado no romance de Thomas Pynchon, segue um detetive particular enquanto ele desvenda uma trama complexa em 1970, Los Angeles.





76 — Dogville (2003): Lars von Trier apresenta uma visão sombria da América neste drama em que uma mulher (Nicole Kidman) encontra refúgio em uma pequena cidade, apenas para ser usada e abusada pelos residentes.





77 — O Escafandro e a Borboleta (2007): Julian Schnabel dirige este filme biográfico sobre o editor de revistas francês Jean-Dominique Bauby, que sofre um derrame que o deixa com a síndrome do encarceramento.





78 — O Lobo de Wall Street (2013): Martin Scorsese dirige este drama baseado na vida real do corretor de bolsa Jordan Belfort, cuja fraude e corrupção levam a sua queda.





79 — Quase Famosos (2000): Cameron Crowe homenageia a cena do rock dos anos 70 neste drama semi-autobiográfico sobre um jovem jornalista que acompanha uma banda em ascensão.





80 — O Retorno (2003): Neste filme russo de Andrey Zvyagintsev, dois irmãos embarcam em uma viagem de pesca com o pai que não veem há muito tempo, apenas para enfrentar uma tragédia.





81 — Shame (2011): Steve McQueen dirige este drama contundente sobre um homem bem-sucedido, interpretado por Michael Fassbender, que luta contra o vício em sexo.





82 — Um Homem Sério (2009): Dos irmãos Coen, este filme acompanha um professor de física que, após uma série de infortúnios pessoais e profissionais, procura respostas na filosofia judaica.





83 — A.I.: Inteligência Artificial (2001): Em uma obra-prima conjunta de Steven Spielberg e Stanley Kubrick, este filme acompanha um androide infantil que se esforça para se tornar “real” no intuito de reconquistar o amor de sua mãe humana.





84 — Ela (2013): Spike Jonze explora o amor na era digital neste drama sobre um homem solitário que se apaixona por um sistema operacional de inteligência artificial, com voz de Scarlett Johansson.





85 — O Profeta (2009): Este drama criminal francês, dirigido por Jacques Audiard, segue um jovem prisioneiro árabe que se eleva no submundo do crime organizado.





86 — Longe do Paraíso (2002): Todd Haynes presta homenagem aos melodramas dos anos 1950 de Douglas Sirk neste filme que examina as tensões raciais e de gênero em uma cidade pequena.





87 — O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001): Este filme encantador e imaginativo de Jean-Pierre Jeunet segue a vida de uma jovem parisiense que busca trazer felicidade para a vida dos outros.





88 — Spotlight: Segredos Revelados (2015): Vencedor do Oscar, este drama conta a história verídica da equipe de jornalismo de investigação do Boston Globe que expôs o escândalo de abuso sexual na Igreja Católica.





89 — A Mulher Sem Cabeça (2008): Em um filme surrealista e simbólico de Lucrecia Martel, uma mulher luta para manter sua sanidade após um acidente de carro.





90 — O Pianista (2002): Este drama biográfico de Roman Polanski conta a história de um pianista judeu polonês durante o Holocausto.





91 — O Segredo dos Seus Olhos (2009): Este filme de suspense argentino, vencedor do Oscar, segue um oficial de justiça aposentado enquanto ele escreve um romance tentando resolver um caso de assassinato não resolvido.





92 — O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford (2007): Este drama western de Andrew Dominik retrata a relação complexa entre o famoso fora da lei Jesse James e Robert Ford, o homem que o assassinou.





93 — Ratatouille (2007): Brad Bird dirige este adorável filme da Pixar sobre um ratinho parisiense que sonha em se tornar um grande chef de cozinha.





94 — Deixa Ela Entrar (2008): Este filme sueco de terror, dirigido por Tomas Alfredson, gira em torno da amizade entre um menino solitário e uma menina vampira.





95 — Moonrise Kingdom (2012): Wes Anderson traz sua estética peculiar para este filme sobre dois jovens amantes que fogem juntos, levando toda a cidade a procurá-los.





96 — Procurando Nemo (2003): Andrew Stanton dirige esta aventura animada da Pixar sobre um peixe-palhaço que atravessa o oceano para encontrar seu filho desaparecido.





97 — Minha Terra África (2009): Claire Denis dirige este drama francês sobre a vida de uma mulher branca na África e as tensões raciais que ela enfrenta.





98 — Dez (2002): Abbas Kiarostami dirige este filme iraniano, que é uma série de conversas em um carro em torno das condições de vida e das opressões sociais no Irã contemporâneo.





99 — Os Catadores e Eu (2000): Agnès Varda dirige este documentário que explora a vida daqueles que catam lixo para reciclagem em Paris.





100 — Réquiem Para um Sonho (2000): Darren Aronofsky dirige este drama psicológico sombrio sobre o vício em drogas e a busca autodestrutiva por um ideal de beleza.