Blue Jay (2016), Alex Lehmann



Amanda e Jim são um casal de ex-namorados que se encontram por acaso ao retornar para a pequena cidade em que nasceram, no interior da Califórnia. Após cruzarem o caminho um do outro, eles começam a relembrar o passado, refletindo sobre os acontecimentos que viveram. A nostalgia, no entanto, revela uma insatisfação cada vez maior com a vida atual.