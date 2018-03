10 filmes argentinos que todo cinéfilo precisa conhecer

Maradona ser ou não ser melhor jogador do que o Pelé é uma discussão que não se esgota. No entanto, não é apenas no futebol que a Argentina reivindica o reconhecimento de sua excelência. Os hermanos também se destacam em outro campo distante do esportivo: o cinema. Nos últimos anos, a Argentina foi responsável por produções cinematográficas de destaque no universo da sétima arte. O consagrado filme O Segredo dos Seus Olhos, de Juan José Campanella, por exemplo, é considerado um dos melhores filmes do início do século. Pensando nisso, a Bula realizou uma seleção de longa-metragens do país vizinho que todo cinéfilo deve assistir. Além de “O Segredo dos Seus Olhos”, outro filme de Campanella que entrou para a lista foi “O Filho da Noiva” (2001). “Medianeras: Buenos Aires na Era do Amor Virtual” (2011), do diretor Gustavo Taretto, também foi lembrado.

O Segredo dos Seus Olhos (2009), Juan José Campanella

Benjamin Esposito é um oficial de justiça aposentado, que tenta escrever um livro baseado em um crime que investigou em 1974: o brutal estupro e assassinato de uma jovem. Depois de prometer ao marido da vítima encontrar o culpado, Benjamin se dedicou ao caso com a ajuda de seu amigo Pablo Sandoval, e de sua chefe e grande paixão, Irene Menéndez. No entanto, a resolução do caso não foi como o esperado.

Medianeras: Buenos Aires na Era do Amor Virtual (2011), Gustavo Taretto

Martin é um Web designer deprimido que não se conforma com o grande crescimento da cidade de Buenos Aires. Para fugir da realidade, ele quase não sai de casa e passa todo o tempo diante do computador. A sua rotina monótona se transforma quando ele conhece Mariana na internet. A jovem, que é sua vizinha, também é solitária e desiludida com o fato de morar em uma grande cidade.

O Filho da Noiva (2001), Juan José Campanella

Rafael Belvedere enfrenta uma crise de meia idade ao ver a sua vida em caos: ele trabalha duro no restaurante fundado por seu pai, o que ocupa praticamente todo o seu tempo livre; quase nunca visita a mãe, que está perdendo a memória; é cobrado pela ex-esposa por não dar a atenção devida aos filhos; e é cobrado também pela atual namorada, que se sente abandonada. Um dia, Rafael sofre um ataque cardíaco e se reencontra com um amigo de infância, que o ajuda a enxergar a vida de outra maneira.

Relatos Selvagens (2014), Damián Szifron

O filme conta seis histórias diferentes, mas que são movidas por um objetivo comum: a vingança. Um acontecimento trágico, um ato de violência, uma infidelidade amorosa, o retorno ao passado, e até mesmo um acontecimento banal, tiram o controle racional e emocional dos personagens. Aos poucos eles são empurrados para o perigoso limite entre a civilização e a barbárie.

Elsa & Fred — Um Amor de Paixão (2005), Marcos Carnevale

Alfredo é um homem de 78 anos que vive sozinho há alguns meses, desde a morte da esposa. A sua filha, Cuca, faz com que ele se mude para um apartamento alugado por ela. No local, ele conhece a sua nova vizinha, Elsa. A mulher bate à porta de Alfredo para lhe entregar um cheque que deveria cobrir os danos por um acidente de carro. No entanto, o homem recusa o pagamento e a atitude faz com que ele e a mulher comecem a se aproximar.

Nove Rainhas (2000), Fabián Bielinsky

Marcos e Juan estão prestes a dar um golpe que pode mudar as suas vidas: um acordo milionário envolvendo uma série de selos falsificados, conhecidos como Nove Rainhas. Eles negociam com um magnata espanhol que tem interesse em comprar os selos. No entanto, o comprador deixará a cidade ao amanhecer e eles precisam ser rápidos. Marcos, que tem mais experiência na arte da enganação, ensina tudo a Juan. A principal regra é não confiar em ninguém.

Um Conto Chinês (2011), Sebastián Borensztein

Roberto é um argentino mau humorado, que cuida de uma pequena loja. O seu principal hobbie é colecionar notícias incomuns. A sua vida monótona é interrompida quando ele conhece um chinês, que não fala sequer uma palavra em espanhol. O estrangeiro acabara de ser assaltado em Buenos Aires e não tem onde ficar. Relutante, Roberto permite que o turista more temporariamente com ele, e aos poucos descobre algumas informações sobre o homem.

Abutres (2010), Pablo Trapero

Sosa é um advogado especializado em acidentes rodoviários. A sua rotina consiste em visitar locais de acidentes, setores de emergência e delegacias à procura de clientes. No entanto, além da prática antiética, ele esconde algo a mais: a agência para a qual trabalha está envolvida em esquemas de corrupção. Quando conhece a paramédica Luján, Sosa decide deixar o trabalho sujo para trás, mas isso não será tão fácil quanto ele imagina.

Plata Quemada (2000), Marcelo Piñeyro

Angel e Nene são dois matadores profissionais que andam sempre juntos. No crime organizado, eles são conhecidos como gêmeos. Um dia, eles recebem uma proposta irrecusável: assaltar um caminhão que transporta pagamentos milionários da cidade de San Fernando. No entanto, o que parecia ser um trabalho fácil se torna um verdadeiro pesadelo. As tensões deixam o relacionamento entre os dois insustentável.