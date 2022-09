10 filmes de suspense na Netflix que vão te deixar com nervos à flor da pele

A mente humana é como um labirinto com várias saídas. Não há apenas uma resposta para os mistérios que nos fazem gostar das coisas que gostamos, fazer as coisas que fazemos. As razões que nos levam a apreciar suspenses são muitas, mas exigem uma análise fisiológica e psicológica, já que há associações com nossa própria história de vida e respostas do nosso corpo aos impactos emocionais que sofremos quando assistimos a um filme do gênero. Mas se você é do tipo que gosta de verdade de ver uma história espremer todo o suco do seu cérebro como uma laranja, vivenciar toda a angústia e aflição dos personagens e se assustar a cada reviravolta, confira essa lista. Destaques para “O Diabo de Cada Dia”, de 2020, de Antonio Campos; “Joias Brutas”, de 2019, de Benny e Josh Safdie; e “O Caso Collini”, de 2019, de Marco Kreuzpaintner. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Pieces of a Woman (2021), Kornél Mundruczó Benjamin Loeb / Netflix Sean trabalha na construção de uma ponte em Boston e deixa o local para ficar com sua companheira, Martha, que está grávida em casa. O primeiro bebê do casal nascerá a qualquer momento. Quando chega a hora, a obstetra não está disponível, então é enviada uma parteira substituta. Ela acompanha todos os estágios com Martha em um parto domiciliar que aparentemente transcorre dentro do script. Quando o bebê sai e se ouve o primeiro choro, os pais o seguram, em êxtase. A parteira dá um suspiro de alívio. Mas o momento de felicidade é passageiro e logo algo dá errado.

O Diabo de Cada Dia (2020), Antonio Campos Glen Wilson / Netflix A história traz diversos eixos familiares no sul de Ohio, na década de 1960. Entre eles, o de Arwin, órfão depois que o pai (um veterano de guerra) se matou e a mãe morreu de câncer. Ele e Charlotte, que também é órfã, vivem como irmãos na casa da avó do jovem. Quando um novo pastor chega à cidade e seduz Charlotte, Arwin descobre que tem a mesma personalidade violenta do pai. Em outro arco, Carl e Sandy formam um casal de seriais killers, que dão carona a jovens rapazes somente para matá-los.

Fratura (2019), Brad Anderson Eric Zachanowich / Netflix A caminho de Minneapolis, uma família para em posto de gasolina. No local, a filha de 6 anos sofre um acidente e quebra o braço. O casal corre para o hospital, onde a menina é atendida. A mãe e a criança entram no elevador para subirem até a sala de tomografia, acompanhadas pelo médico. O pai espera na recepção. Após horas sem notícias, ele pede informações. No hospital, não há nenhum registro de que a criança deu entrada. Ninguém sabe o paradeiro de sua família.

Joias Brutas (2019), Benny Safdie e Josh Safdie Divulgação / Netflix Howard Retner é um joalheiro nova-iorquino profundamente endividado, como todo viciado em apostas, e que acredita que sua próxima jogada irá saldar suas dívidas. Ele está à beira de um divórcio de sua esposa, Dinah, enquanto tem um caso com sua funcionária, Julia. Até que descobre uma pedra de opala negra etíope, na qual compra, na esperança de vendê-la por milhares de dólares para pagar seus débitos. Quando o supersticioso jogador de basquete, Kevin Garnett, pede a pedra emprestada para ganhar a final da liga, Retner aceita, na esperança de que ele vá comprá-la. O problema é que Garnett não devolve a pedra como combinado. Retner inicia uma angustiante busca pela opala, enquanto foge de seus credores furiosos.

O Caso Collini (2019), Marco Kreuzpaintner Divulgação / A2 Filmes Em um saguão de um luxuoso hotel, um corpo ensanguentado é encontrado e o septuagenário Fabrizio Collini confessa o crime. O advogado Caspar Leinen atua na área há apenas três meses e é designado pelo tribunal para defender Collini, que simplesmente se recusa a falar, em um voto de silêncio. Na promotoria, o professor de direito de Caspar, Richard Mattinger, está disposto a agir como um adversário feroz. Enquanto Caspar investiga o crime para conseguir defender seu cliente, descobre que a vítima é um respeitado magnata que cuidou dele e de sua mãe solteira nos anos 1980, Hans Meyer. E, por trás do crime, uma tragédia familiar que remonta à Segunda Guerra Mundial.

O Poço (2019), Galder Gaztelu-Urrutia Divulgação / Netflix “O Poço” é uma espécie de prisão vertical com centenas de andares, onde as pessoas são colocadas para serem punidas ou em troca de algo que desejam muito. Duplas são distribuídas por andar aleatoriamente e trocadas a cada mês. No centro do lugar, desce uma plataforma, onde é colocada a comida. As refeições são oferecidas de cima para baixo, proporcionando fartura para aqueles que estão em andares superiores e escassez para quem está embaixo.

Calibre (2018), Matt Palmer Divulgação / Netflix Vaughn e Marcus são dois amigos que partem para uma vila isolada na Escócia, onde passarão o final de semana caçando. A dupla se hospeda em um hotel familiar, mas devido ao comportamento rebelde de Marcus, logo eles não passam a ser bem-vistos pelos moradores da região. Em um dos dias de caça, Vaughn mira para atirar em um alce, mas o animal se move e a vítima acaba sendo uma criança. A partir disso, uma cadeia de acontecimentos se desenrola deixando a dupla em uma situação sem alternativas que mudará suas vidas.

Já Não me Sinto em Casa Nesse Mundo (2017), Macon Blair Divulgação / Netflix Uma auxiliar de enfermagem deprimida tem sua casa invadida por bandidos. Quando ela percebe que a polícia não tem real interesse em solucionar o caso, ela decide ocupar sua rotina entediante à procura dos ladrões e recuperar seus bens. Na caça por seus ofensores, ela tem a ajuda de seu excêntrico e desprezível vizinho. No entanto, logo eles se dão conta de que estão se metendo com perigosos bandidos.

Rastros de um Sequestro (2017), Hang-jun Jang Baram Pictures / Netflix O filme é ambientando em Seul, no ano de 1997. A família de Jun e Yoo-seok é bem estruturada e eles acabam de se mudar para uma nova casa. Quando ele e o irmão, Jin, saem para uma caminhada, Yoo é sequestrado. Ele fica sob a mira de seus algozes por 19 dias até conseguir retornar. Com um comportamento diferente, Jin passa a desconfiar que o Yoo que voltou para a família não é realmente seu irmão.