10 filmes preciosos para ver na Netflix

Mesmo com a possibilidade de buscar filmes de acordo com gênero ou por semelhança de títulos, nem sempre escolher o que assistir na Netflix é uma tarefa fácil. Para ajudar os leitores no momento de dúvida, a Bula selecionou alguns filmes disponíveis no serviço de streaming que são excelentes opções para o fim de semana. Para aqueles que gostam de filmes baseados em histórias reais, as sugestões são “O Homem que Viu o Infinito” (2015), de Matthew Brown; e “Lion: Uma Jornada para Casa” (2016), dirigido por Garth Davis. Para quem prefere comédias, vale a pena conferir “Minha Obra Prima” (2018), de Gastón Duprat; e “Dry Martina” (2018), de Che Sandoval. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Dry Martina (2018), Che Sandoval Martina é uma cantora que fez muito sucesso na Argentina durante os anos 90. Agora, sua carreira está em decadência e ela não sente mais nenhum prazer pela vida. Um dia, Martina é surpreendida pela visita de Fran, uma fã que acredita ser sua irmã por parte de pai. A cantora ignora Fran, mas fica atraída pelo namorado dela, César. Empolgada para viver uma aventura romântica, Martina vai atrás de César em Santiago, no Chile.

Minha Obra Prima (2018), Gastón Duprat Renzo Nervi já foi um pintor bem-sucedido, mas hoje não consegue vender nenhum quadro. Arturo Silva é um sofisticado dono de galeria e negociador de obras de arte. Os dois são velhos amigos e Arturo tenta valorizar o trabalho de Renzo, mas a atitude arrogante do pintor não ajuda nos negócios. Até que, um dia, eles decidem se envolver em um esquema ilegal para finalmente ganharem dinheiro com obras de arte.

Tempo Compartilhado (2018), Sebastian Hofmann Pedro aproveita uma promoção para descansar com sua família em um resort. Chegando lá, certo de que encontraria um paraíso perfeito, ele descobre que o lugar distribuiu mais vagas do que era capaz de comportar e agora sua família terá que dividir o quarto com outras pessoas. As férias de Pedro se tornam um pesadelo e ele começa a desconfiar que todos os contratempos fazem parte de um plano do resort para destruir sua família.

La llamada (2017), Javier Calvo e Javier Ambrossi Susana e María são suas adolescentes apaixonadas por música que passam o verão em um acampamento religioso. Rebeldes, as amigas zombam da fé das freiras e desrespeitam as regras estabelecidas por elas. Mas, tudo muda quando Maria tem uma visão de Deus cantando sucessos de Whitney Houston. Enquanto ela muda seu comportamento e acredita que tem uma vocação religiosa, Susana continua sonhando em ser uma estrela da música.

Aliados (2016), Robert Zemeckis Os espiões Max Vatan e Marianne Beausejour fingem ser um casal para cumprirem uma missão no Marrocos: eliminar um embaixador nazista. Os dois se apaixonam perdidamente e decidem se casar. Os problemas aparecem anos depois, quando Max recebe o alerta de que Marianne pode ser uma espiã nazista infiltrada. Intrigado, Max resolve investigar o passado da companheira e, caso a suspeita se confirme, terá que executá-la.

Lion: Uma Jornada para Casa (2016), Garth Davis Saroo, um garoto de cinco anos de idade, se perde do irmão mais velho em uma estação de trem, em Khandwa, indo parar em Calcutá, numa outra parte da Índia. Sozinho, ele mora na rua e passa por muitas dificuldades até ser adotado por uma família australiana. Incapaz de superar o que aconteceu, aos 25 anos ele decide procurar por sua família na Índia. Para isso, ele conta com a ajuda de seus pais adotivos e de sua namorada, Lucy.

Caminho a La Paz (2015), Francisco Varone Sebástian é um homem de 35 anos apaixonado por seu antigo Peugeot 505. Recém-casado, ele precisa de dinheiro e começa a trabalhar como motorista particular. Jalil, um idoso muçulmano, se torna um cliente assíduo de Sebástian e oferece ao motorista uma alta quantia em dinheiro para ser levado de Buenos Aires, na Argentina, a La Paz, na Bolívia. Mesmo relutante, Sebástian aceita fazer a viagem e os dois partem para La Paz.

O Homem que Viu o Infinito (2015), Matthew Brown O filme conta a história do autodidata indiano Srinivasa Ramanujan. Ao ser incentivado por seus professores locais, ele envia seus trabalhos para o matemático inglês G. H. Hard. Impressionado com o intelecto do indiano, Hardy o convida para ir à Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Chegando lá, Srinivasa torna-se professor do Trinity College e muda a história da matemática com seus conhecimentos.

O Ano Mais Violento (2014), J. C. Chandor Durante um dos invernos mais rigorosos de Nova York, em 1981, o imigrante Abel Morales e sua esposa, Anna, tentam prosperar na grande cidade com uma companhia de distribuição de óleo para aquecedores. Mas, após cortes na segurança ordenados pelo governo, Nova York é tomada pela criminalidade e pela violência, e Abel tenta encontrar maneiras de salvar sua empresa sem se envolver com corruptos.