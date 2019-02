10 filmes disponíveis na Netflix que podem mudar a sua forma de ver a vida

100 Metros (2016), Marcel Barrena

Baseado na história real de Ramón Arroyo, o filme conta a história de um publicitário de 35 anos que é diagnosticado com esclerose múltipla. No início do tratamento, ele ouve de outro paciente que, em pouco tempo, não conseguirá andar cem metros e decide testar seus limites. Ramón se inscreve no “Ironman”, a mais desafiadora prova de triathlon no mundo. Com a ajuda do sogro, ele treina todos os dias para se superar e conseguir concluir o desafio.