Tão curtos quanto inesquecíveis: em 2 horas, um destes 7 livros pode mudar o seu dia

Morreste-me (2000) — José Luís Peixoto

Um filho se dirige ao pai morto com a urgência e o desamparo de quem fala para manter vivo o vínculo que a morte interrompeu. A linguagem é visceral, ritmada como um lamento antigo, mas também impregnada de beleza bruta. O narrador oscila entre o passado compartilhado e o vazio do presente, evocando gestos, objetos e silêncios que, juntos, formam um retrato afetivo profundamente humano. A repetição de palavras e estruturas intensifica o tom elegíaco, criando uma melodia que ora se arrasta, ora explode em imagens cortantes. Nada se explica — tudo se sente. A perda, aqui, é concreta, mas transfigurada pela força poética da rememoração. Não há espaço para a retórica fácil do consolo; apenas para a presença insistente da ausência, moldada com as palavras de quem ama mesmo depois do fim.