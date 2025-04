Para ler antes dos 18 anos: 10 livros que toda criança e adolescente deveria conhecer

Da Minha Janela (2019), Otávio Júnior

Narrado por uma criança moradora de uma favela no Rio de Janeiro, o livro apresenta as belezas e desafios do cotidiano a partir de sua janela. Com uma linguagem poética e ilustrações vibrantes, a obra destaca a importância da comunidade, da esperança e do protagonismo negro. Vencedor do Prêmio Jabuti na categoria infantil, é uma celebração da vida nas periferias brasileiras.