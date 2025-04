20 frases do Papa Francisco que sintetizam seu pensamento e sua visão de mundo

A morte de Papa Francisco marca o fim de um pontificado que deixou marcas profundas — não apenas na Igreja Católica, mas no mundo. Primeiro papa latino-americano, jesuíta e escolhido no contexto de uma crise interna da Igreja, Francisco assumiu o cargo com a ousadia de quem carrega mais a voz dos pobres que os privilégios do Vaticano. Sua partida comove não apenas os católicos, mas todos aqueles que viram nele um símbolo raro de fé aliada à coragem moral e à crítica social.

Desde sua eleição em 2013, Jorge Mario Bergoglio construiu uma liderança marcada pela simplicidade, pela escuta e pela denúncia das estruturas que ferem a dignidade humana. Foi um papa que se recusou a viver nos palácios, optando por um quarto modesto; que chamou o sistema econômico global de “economia que mata”; que pediu perdão em nome da Igreja às minorias historicamente marginalizadas. Em um tempo de polarizações extremas, Francisco propôs pontes — entre crentes e não crentes, entre tradição e renovação, entre fé e justiça.

Muito mais do que dogmas, o que definia seu papado era a insistência em que a Igreja estivesse onde está a dor do mundo. Suas frases, proferidas em homilias, entrevistas e documentos oficiais, muitas vezes romperam o protocolo diplomático — ora arrancando aplausos, ora causando incômodo. Mas sempre serviram para iluminar, provocar reflexão e, sobretudo, humanizar o discurso de uma instituição tantas vezes percebida como distante.

Abaixo, reunimos 20 frases que revelam a essência do pensamento de Papa Francisco — frases que condensam sua visão radicalmente evangélica, sua crítica à indiferença e sua esperança teimosa na transformação humana. São palavras que, mesmo após sua morte, seguem vivas como faróis para quem busca uma fé que dialogue com a realidade, com os oprimidos e com o futuro.

Isto não é comunismo, é puro Evangelho!

O Papa Francisco afirmou que a preocupação com os pobres e a justiça social não é uma ideologia política, mas sim uma expressão genuína dos ensinamentos cristãos.

Partilha da propriedade não é comunismo, isto é cristianismo puro.

Durante uma homilia, o Papa destacou que a partilha de bens, como praticada pelas primeiras comunidades cristãs, é uma expressão autêntica do cristianismo, e não uma ideologia comunista.

O papa é argentino e Deus é brasileiro.

Em tom bem-humorado, Francisco brincou sobre sua nacionalidade e a de Deus, durante conversas com brasileiros, ressaltando a proximidade e carinho entre os povos.

Com Deus a vida nunca morre.

Esta frase reflete a esperança cristã na vida eterna e na presença constante de Deus, mesmo diante das adversidades e da morte.

Não queria ser papa.

Em uma audiência com estudantes jesuítas, Francisco revelou que não aspirava ao papado, enfatizando a surpresa e o senso de dever que sentiu ao ser escolhido.

Se uma pessoa é gay, busca o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la?

Durante uma entrevista no voo de retorno da Jornada Mundial da Juventude em 2013, o Papa expressou uma postura de acolhimento e não julgamento em relação às pessoas homossexuais.

Igreja deve pedir perdão aos gays, mulheres e pobres.

Francisco reconheceu que a Igreja deve pedir desculpas a diversos grupos que foram marginalizados ou ofendidos, incluindo homossexuais, mulheres e os pobres.

Coroinha de Putin.

Em uma crítica ao patriarca ortodoxo russo Kirill, o Papa usou essa expressão para destacar a proximidade do líder religioso com o presidente Vladimir Putin, especialmente no contexto da guerra na Ucrânia.

É mais perigosa do que um câncer a doença do desinteresse nos jovens.

O Papa alertou sobre os riscos do desinteresse e da apatia entre os jovens, comparando essa atitude a uma doença grave que ameaça o futuro da sociedade.

Mulheres trans são filhas de Deus.

Em entrevista, Francisco reafirmou que todas as pessoas, incluindo mulheres trans, são amadas por Deus e merecem respeito e dignidade.

Nunca os povos originários amazônicos estiveram tão ameaçados.

Durante o Sínodo da Amazônia, o Papa destacou as ameaças enfrentadas pelos povos indígenas, como o desmatamento e a exploração ilegal de recursos.

Peço-lhes, como irmão, que permaneçam na paz.

Em um gesto simbólico, Francisco ajoelhou-se e beijou os pés de líderes do Sudão do Sul, implorando pela continuidade do processo de paz no país.

Algumas pessoas acreditam que para sermos bons católicos temos que nos reproduzir como coelhos, mas não.

O Papa defendeu a paternidade responsável, criticando a ideia de que os católicos devem ter muitos filhos sem considerar as condições adequadas para criá-los.

É uma questão de transformar a economia que mata em uma economia de vida.

Durante o evento “Economia de Francisco”, o Papa convocou jovens economistas a repensarem o sistema econômico global, buscando alternativas mais justas e sustentáveis.

O dinheiro deve servir, não governar.

Francisco criticou a idolatria do dinheiro e enfatizou que a economia deve estar a serviço das pessoas, e não o contrário.

Dói ver um padre ou uma freira com um carro de último modelo.

O Papa expressou desconforto ao ver membros do clero vivendo com luxo, lembrando-os do voto de pobreza e da necessidade de simplicidade.

Como eu gostaria de uma Igreja pobre… e para os pobres.

Desde o início de seu pontificado, Francisco manifestou o desejo de uma Igreja mais humilde e voltada para os necessitados, inspirando-se em São Francisco de Assis.

Em vez de justiça social, spray de pimenta.

O Papa criticou a repressão violenta a protestos sociais, lamentando que, em vez de diálogo e justiça, as autoridades recorram à força.

Quem pensa em construir muros e não em construir pontes não é cristão.

Em referência a políticas de exclusão, como a construção de muros para barrar imigrantes, Francisco enfatizou que o cristianismo prega a construção de pontes e o acolhimento.

Ontem, crianças foram bombardeadas. Isto não é uma guerra, é crueldade.

O Papa condenou veementemente os ataques que vitimaram crianças em zonas de conflito, classificando tais ações como atos de crueldade inaceitável.