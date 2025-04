A série de suspense policial sueca perfeita para maratonar durante o feriado, na Netflix

Granås, pequena vila imersa na paisagem glacial do norte europeu, é um espaço suspenso, onde os dias se repetem como rituais e o passado escorre pelas rachaduras das paredes. Quando Lejla retorna ao vilarejo que a viu desaparecer ainda criança, o faz não como quem volta para casa, mas como quem visita um lugar contaminado. Consagrada criminóloga nos Estados Unidos, ela carrega um currículo irrepreensível e um trauma indecifrável — ambos forjados sob pressão. A morte da mãe adotiva, Ann-Marie, serve como pretexto para a viagem, mas o luto pouco tem a ver com flores ou despedidas. Trata-se, acima de tudo, de confrontar o que foi minuciosamente varrido para debaixo da terra — ou, mais precisamente, para o interior da cúpula de vidro que lhe serviu de cárcere durante a infância.

A estrutura espelhada onde Lejla fora mantida reflete mais que um cativeiro físico: revela uma arquitetura psíquica de controle, silêncio e vigilância. Ao lado do pai adotivo, Valter — ex-comissário de polícia que transita entre o zelador afetivo e o cúmplice involuntário —, Lejla reencontra uma cidade paralisada, não por falta de movimento, mas por excesso de negação. A tragédia retorna com rosto novo quando Alicia, filha da amiga de infância de Lejla, desaparece misteriosamente. O ciclo se reabre. A repetição não é mero acaso, mas um ritual mórbido que parece pulsar no subterrâneo da cidade, como se a memória coletiva estivesse fadada a girar em torno da mesma dor.

A brutalidade com que Louise, mãe de Alicia, é assassinada, aniquila qualquer possibilidade de atribuir os acontecimentos à fatalidade. A morte não é um evento, é um sintoma. Os paralelos entre os dois casos — o sumiço repentino, a ausência de pistas, a mina abandonada como ponto de convergência — sugerem que aquilo que Lejla viveu jamais foi um episódio isolado. O horror não terminou com sua fuga: apenas entrou em hibernação. A mina, ora celebrada como promessa de desenvolvimento, ora execrada como cicatriz ambiental e social, passa a assumir uma função simbólica crucial — não como lugar de extração de minerais, mas como um depósito de verdades não ditas.

Enquanto a investigação conduzida por Tomas, irmão de Valter e atual chefe de polícia, se arrasta em círculos viciados, cresce a convicção de que o verdadeiro objetivo não é resolver o caso, mas mantê-lo dentro de limites aceitáveis para a ordem local. Said, pai de Alicia e elo incômodo com o projeto de expansão da mina, é empurrado para o centro das suspeitas. Sua origem estrangeira, sua frieza contida e suas ligações políticas funcionam como gatilhos convenientes para alimentar o preconceito latente e desviar a atenção. No entanto, a série criada por Camilla Läckberg e dirigida por Lisa Farzaneh recusa-se a seguir os atalhos narrativos do gênero. Não se trata de descobrir o assassino, mas de mapear o terreno movediço onde a verdade é manipulada por conveniências institucionais e traumas jamais digeridos.

O que “O Domo de Vidro” articula não é o suspense pelo suspense, mas a infiltração do medo nas estruturas cotidianas. O enredo costura tempos e memórias com a habilidade de quem compreende que o trauma não se aloja apenas no passado, mas se projeta continuamente no presente. Os flashbacks não funcionam como meros apêndices explicativos, mas como choques que rasgam a linearidade dos acontecimentos e expõem as falhas na narrativa oficial. Lejla não investiga apenas o paradeiro de uma menina — ela desmonta, peça por peça, o sistema que permitiu que ela própria fosse esquecida. O cárcere que a aprisionou era físico, sim, mas também simbólico: foi sua infância, sua identidade e sua capacidade de confiar que foram sequestradas.

A metáfora da cúpula ultrapassa o óbvio. Ela não é apenas o cenário do trauma, mas o próprio mecanismo de sua perpetuação. Em Granås, a arquitetura do silêncio é parte do urbanismo emocional. Ruas que fingem normalidade, autoridades que operam como zeladores de aparências e uma população que teme mais a desordem do que a verdade compõem um quadro de estagnação coletiva. Lejla, ao revisitar cada canto da cidade, não reconstitui apenas uma investigação criminal, mas uma arqueologia íntima — uma escavação onde cada memória recuperada ameaça desmoronar a estrutura que manteve a cidade intacta por tanto tempo.

É nesse embate entre a necessidade de verdade e o desejo de estabilidade que a série atinge seu ápice. “O Domo de Vidro” não oferece catarse. O mistério, em vez de ser solucionado, é ampliado por camadas de ambiguidade que desestabilizam o espectador. O desfecho não recompensa com revelações, mas com inquietações — porque talvez o que se busca não seja justiça, mas sentido. E em um ambiente onde o passado é deliberadamente omitido, qualquer tentativa de compreensão se converte em ameaça.

Granås, ao fim, é mais do que cenário: é personagem. Um corpo que esconde cicatrizes sob a pele fria de suas paisagens. Uma cidade que respira culpa, mas recusa expiação. “O Domo de Vidro” não se propõe a contar uma história de crime; propõe-se a dissecar o tecido emocional que sustenta o crime — e, ao fazê-lo, nos lembra que há dores que não se superam, apenas se reaprendem.