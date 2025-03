Os 7 escritores mais reclusos e excêntricos da história

J.D. Salinger (1919-2010)

J.D. Salinger atingiu a fama instantânea com “O Apanhador no Campo de Centeio”, mas a atenção do público foi seu maior pesadelo. Após o sucesso do romance, retirou-se completamente da vida pública e viveu por mais de 50 anos recluso em sua propriedade em Cornish, New Hampshire. Recusava entrevistas, rejeitava qualquer adaptação de sua obra e proibia republicações com novas introduções. Sua vizinhança pouco o via, e sua vida tornou-se um mistério. Rumores indicavam que ele continuava escrevendo compulsivamente, mas nenhum novo livro foi publicado enquanto estava vivo. Após sua morte, descobriu-se que ele deixou manuscritos inéditos, os quais permanecem inéditos ou lançados de forma limitada. Sua obsessão pelo anonimato o tornou uma figura enigmática na literatura. Ele não apenas evitou a fama, mas fez dela seu maior inimigo, consolidando-se como um dos escritores mais reclusos da história.