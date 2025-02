O melhor filme de mistério do Prime Video: todo fã de Sherlock Holmes e Agatha Christie deveria ver

Talvez nenhum outro detetive tenha sido tão amplamente reconhecido quanto Sherlock Holmes. Desde sua primeira aparição em 1887, o investigador londrino concebido por Arthur Conan Doyle (1859-1930) rapidamente conquistou fama e transformou seu criador em um dos autores mais reverenciados da época. No entanto, a empolgação que cercava o personagem foi arrefecendo com o tempo, fenômeno que pode ser atribuído a fatores diversos: o avanço da inteligência artificial, a crescente escassez de imaginação entre os leitores modernos e, inevitavelmente, os ditames cada vez mais restritivos da correção política.

Ainda assim, “Sherlock Holmes 2: O Jogo de Sombras” se propõe a revigorar o espírito audacioso do personagem, acompanhando-o na tentativa de decifrar uma rede de assassinatos que ocorrem em meio a um cenário turbulento, onde revoltas populares e o casamento iminente de John Watson se tornam forças opostas que influenciam a jornada. O roteiro de Kieran e Michele Mulroney conduz a trama por essas vertentes com habilidade, ocasionalmente esticando seus limites para conferir um dinamismo renovado à narrativa.

No ano de 1891, a Europa se vê à beira de um colapso, dividida entre nacionalistas e anarquistas, enquanto atentados abalam a segurança da população. Holmes, contudo, duvida das explicações convencionais e se lança em uma nova investigação, consciente de que terá mais trabalho do que o habitual. Watson, por sua vez, se prepara para abandonar a vida de aventuras após seu casamento com Mary Morstan, mas os planos do casal são bruscamente alterados quando Holmes decide acompanhá-los na viagem de núpcias — e, sem hesitar, joga Mary para fora do trem, um ato extremo que, paradoxalmente, salva sua vida.

Nesse ponto inicial, Guy Ritchie traduz com fidelidade o universo de Conan Doyle, introduzindo um emaranhado de subtramas que auxiliam o público a se situar no enredo. O cineasta aposta na coesão das atuações de Robert Downey Jr., Jude Law e Kelly Reilly, trio que conduz a narrativa até o encontro com James Moriarty, interpretado por Jared Harris. Em meio a essa jornada, há também uma passagem pela periferia parisiense, onde os protagonistas se aliam a um grupo cigano. Entre eles, destaca-se Simza Heron, vivida por Noomi Rapace, que adiciona à história uma dose de profundidade dramática, conferindo mais solidez ao estilo vibrante e ágil característico do diretor.