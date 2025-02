Indicado a 2 Oscars, filme que a Netflix rejeitou está sob demanda no Prime Video

Filho do magnata imobiliário Fred Trump, Donald Trump construiu sua trajetória entre o setor imobiliário, o entretenimento e a política, consolidando-se como uma das figuras mais polarizadoras da contemporaneidade. “O Aprendiz”, dirigido por Ali Abbasi e roteirizado por Gabriel Sherman, examina essa ascensão sem recorrer a caricaturas, mas com um olhar crítico que desnuda os bastidores de seu sucesso e as controvérsias que o acompanham.

A narrativa percorre sua escalada nos negócios, os processos por discriminação racial envolvendo suas propriedades, sua relação com Roy Cohn e sua incursão na política, evidenciando um pragmatismo implacável. O filme expõe ainda investigações sobre fraudes fiscais, obstrução de justiça e tentativas de reverter os resultados eleitorais de 2020, que, embora não tenham resultado em condenações criminais, consolidaram sua reputação controversa.

Sebastian Stan entrega uma performance impressionante, conferindo ao jovem Trump a complexidade de alguém cuja ambição transcende qualquer escrúpulo. Jeremy Strong, por sua vez, vive Roy Cohn com maestria, capturando a influência corrosiva do advogado sobre Trump. Figura-chave nos bastidores do poder, Cohn moldou a estratégia agressiva e combativa que definiria seu pupilo, tornando-se um arquétipo da política de alianças descartáveis.

O filme transcende a biografia individual e investiga as dinâmicas estruturais que permitiram a ascensão de Trump, revelando como certas estratégias políticas e empresariais pavimentaram o caminho para figuras polarizadoras. Abbasi conduz essa análise com precisão, equilibrando contexto histórico e narrativa envolvente, resultando em um retrato provocador sobre influência e poder.

A recepção em Cannes confirmou a força da obra, que foi ovacionada por oito minutos. No entanto, sua distribuição enfrenta desafios, uma vez que a Netflix desistiu da aquisição temendo reações adversas do público americano. Ainda assim, “O Aprendiz” se consolida como um registro essencial para compreender os mecanismos que moldaram um dos períodos mais turbulentos da história recente dos Estados Unidos.

Ali Abbasi entrega não apenas um estudo de personagem, mas uma dissecação meticulosa da interseção entre ambição e ética, questionando os limites entre imagem e substância em um mundo onde o poder se constrói tanto no palco quanto nos bastidores.