O filme que as pessoas não conseguem parar de ver! 46 milhões de espectadores em duas semanas, na Netflix

Entre cenas eletrizantes e uma dose certeira de humor, “De Volta à Ação” se estabelece como um blockbuster dinâmico e envolvente, capaz de entreter toda a família. Dirigido por Seth Gordon, o longa não é apenas mais uma comédia de ação, mas também um marco na carreira de seus protagonistas. Para Cameron Diaz, representa um retorno triunfal após uma década longe das telas, enquanto Jamie Foxx, que já contracenou com a atriz em “Annie” (2014), ressurge em um papel que ganha contornos ainda mais significativos devido aos desafios pessoais que enfrentou.

As filmagens foram atravessadas por um episódio dramático: em abril de 2024, Jamie Foxx sofreu um derrame cerebral grave, ficando meses hospitalizado em estado crítico, com prognósticos desfavoráveis. A reabilitação foi longa e exigiu que ele reaprendesse a falar e andar, tornando sua volta às telas um testemunho de superação. Segundo sua família, Foxx está plenamente recuperado, e sua presença no filme carrega um simbolismo especial.

Com roteiro assinado por Seth Gordon e Brandon O’Brian, a trama acompanha Emily e Matt, agentes da CIA que, durante uma missão, se apaixonam e descobrem que estão à espera de um bebê. Após completarem com sucesso uma operação, embarcam em um avião sem saber que estão caindo em uma emboscada. A bordo, são atacados por inimigos que querem recuperar um objeto de alto valor estratégico que está em posse do casal. Em meio à luta, a aeronave cai, e os dois aproveitam a oportunidade para forjar suas mortes e desaparecer, acreditando que essa é a melhor forma de garantir um futuro seguro para sua família.

Anos depois, com os filhos já adolescentes, Emily e Matt são acidentalmente descobertos enquanto monitoram secretamente a primogênita. O incidente desencadeia uma caçada implacável, obrigando-os a abandonar sua vida pacata e retomar suas habilidades de espionagem para proteger quem amam. No processo, não são apenas as ameaças externas que desafiam o casal, mas também as complexidades da vida familiar. Se infiltrar em território inimigo pode ser fácil para eles, mas lidar com filhos adolescentes prova ser um desafio igualmente intenso.

A narrativa se intensifica com a entrada de Ginny (Glenn Close), a mãe de Emily e veterana do MI6, cuja expertise se torna crucial na luta pela sobrevivência da família. Sua relação com a filha, repleta de conflitos e ressentimentos, ganha nova dimensão, trazendo um arco dramático que enriquece a história.

Com um equilíbrio preciso entre ação, humor e momentos emocionantes, “De Volta à Ação” conquista pelo ritmo dinâmico e pela interação vibrante entre Cameron Diaz e Jamie Foxx, cuja sintonia é um dos pontos altos do filme. O elenco de apoio também se destaca, com performances marcantes de Kyle Chandler, Andrew Scott e, claro, Glenn Close, que adicionam camadas de intensidade e carisma à trama.

Leve e enérgico, o longa prende a atenção do público do início ao fim, equilibrando adrenalina e comédia com habilidade. Ao final, a história deixa um caminho aberto para uma possível sequência, garantindo que a diversão e as reviravoltas possam continuar no futuro.