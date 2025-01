E se sua paranoia fosse real? Filme no Prime Video mistura Schrödinger e Foucault para te deixar paranoico

O aclamado Gay Talese, em sua obra “A Mulher do Próximo: Uma Crônica da Permissividade Americana Antes da Era da Aids” (1980), já abordava como a intimidade na América se relacionava com a proliferação de doenças como o HIV, especialmente entre homens que mantinham relações sexuais com outros homens. Essa temática, que lida com a mudança de comportamentos diante da ameaça de uma doença, serve de pano de fundo para o filme de estreia de Chloe Okuno, “Observador”. Assim como a análise de Talese, o filme explora a ideia de vigilância e desconfiança, não através de uma doença invisível, mas pelo olhar atento de uma mulher sobre o que acontece ao seu redor.

Julia e seu marido, Francis, se mudam de Nova York para Bucareste devido à ascensão profissional dele. Ela, uma ex-atriz que abandonou sua carreira, tenta se adaptar a essa nova realidade, mas logo começa a se sentir isolada em seu novo lar. O filme segue, então, explorando sua crescente paranoia ao perceber que, sempre que olha pela janela, vê uma silhueta masculina observando-a. O roteiro de Okuno e Zach Ford busca tensionar essa inquietação crescente, embora nem sempre consiga sustentar a tensão de maneira convincente. Julia, cada vez mais obcecada pelo observador, começa a desconfiar de seu vizinho, até que, em um encontro no cinema, a confirmação de seus temores parece inescapável.

Enquanto a trama se desenrola, a habilidade de Okuno em conduzir o suspense é inegável, mas é a performance de Maika Monroe, acompanhada pela fotografia de Benjamin Kirk Nielsen, que realmente carrega o peso da narrativa. Apesar disso, a previsibilidade da história, com o típico uso de uma solução deus ex machina, enfraquece a experiência, remetendo à sensação de uma tensão que não se sustenta até o final. O filme, embora homenageie Hitchcock, acaba se distanciando de suas referências ao se aproximar mais de um clima psicológico à la Polanski, especialmente ao retratar a crescente insânia de Julia, uma mulher solitária que enfrenta sua própria paranoia.