Mais viciante que café! A série mais assistida da história da Netflix foi vista por 252 milhões de assinantes do mundo inteiro

Mesmo após mais de oito décadas de sua criação, “ Família Addams” segue fascinando gerações com seu humor mórbido e personagens icônicos. Concebida em 1938 pelo ilustrador Charles Addams como tirinhas para a revista “The New Yorker”, a excêntrica família se tornou um fenômeno cultural, expandindo sua influência para o cinema, a televisão, os quadrinhos, os videogames e até os palcos teatrais.

Curiosamente, os nomes e personalidades dos Addams só foram definitivamente estabelecidos com a série de TV da ABC, em 1964. Ao contrário do que se poderia imaginar, Charles Addams não teve uma infância sombria ou traumática. Pelo contrário, cresceu em um ambiente familiar amoroso em Westfield, Nova Jersey. Entretanto, sempre demonstrou um fascínio pelo macabro, adorando explorar casas abandonadas e visitar cemitérios — um gosto peculiar que mais tarde daria origem à sua obra-prima: uma sátira brilhante da família tradicional americana.

Entre os membros do clã, destacam-se os patriarcas Gomez e Mortícia, os filhos Wandinha e Feioso, o mordomo Tropeço, o excêntrico Tio Fester, o enigmático Primo Itt, a Vovó Bruxa e, claro, a icônica Mãozinha. Na adaptação da Netflix, criada por Alfred Gough e Miles Millar, a narrativa gira em torno de Wandinha, uma das figuras mais emblemáticas da família. Com produção executiva e direção dos quatro primeiros episódios a cargo de Tim Burton, a série mergulha no universo da jovem Addams, explorando sua personalidade antissocial, seu humor ácido e seu deleite pelo macabro.

Interpretada por Jenna Ortega, Wandinha se apresenta ao público de forma impactante: em sua escola convencional, vinga o irmão ao despejar piranhas na piscina onde seus agressores treinavam polo aquático. “Apenas eu posso torturar o meu irmão”, sentencia, reforçando sua peculiar lealdade familiar. Como consequência, é enviada para a Academia Nunca Mais, um internato para jovens com habilidades sobrenaturais situado na misteriosa cidade de Jericó. O colégio, que lembra um cruzamento entre Hogwarts e o universo sombrio de Tim Burton, abriga estudantes de diferentes espécies, como lobisomens, vampiros e sereias. Lá, Wandinha se vê obrigada a dividir o quarto com Enid (Emma Myers), uma colega de personalidade vibrante e oposta à sua, mas que se tornará uma aliada inesperada.

A rotina na Academia Nunca Mais se transforma quando uma série de assassinatos brutais assombra Jericó. Dotada de visões premonitórias, Wandinha decide investigar os crimes e, aos poucos, percebe estar no centro de um enredo muito maior, envolvendo um antigo mistério ligado à fundação da cidade e ao terrível Joseph Crackstone. Além disso, precisará confrontar o passado de sua própria família ao ajudar Gomez a provar sua inocência em um crime ocorrido décadas antes.

Com um roteiro que mescla suspense, humor sarcástico e referências à cultura pop, a série se posiciona como uma fusão entre “Harry Potter”, “O Mundo Sombrio de Sabrina” e “O Estranho Mundo de Jack”. Ambientada em locações romenas para reforçar a atmosfera gótica, a produção não hesita em flertar com temas sombrios e um humor mordaz, características que podem desagradar os mais conservadores. No entanto, para aqueles que apreciam uma boa dose de ironia macabra e uma narrativa envolvente, “Wandinha” se revela um irresistível deleite — uma experiência imersiva, perfeita para ser devorada em um único fim de semana.Mesmo após mais de oito décadas de sua criação, “ Família Addams” segue fascinando gerações com seu humor mórbido e personagens icônicos. Concebida em 1938 pelo ilustrador Charles Addams como tirinhas para a revista “The New Yorker”, a excêntrica família se tornou um fenômeno cultural, expandindo sua influência para o cinema, a televisão, os quadrinhos, os videogames e até os palcos teatrais.

Curiosamente, os nomes e personalidades dos Addams só foram definitivamente estabelecidos com a série de TV da ABC, em 1964. Ao contrário do que se poderia imaginar, Charles Addams não teve uma infância sombria ou traumática. Pelo contrário, cresceu em um ambiente familiar amoroso em Westfield, Nova Jersey. Entretanto, sempre demonstrou um fascínio pelo macabro, adorando explorar casas abandonadas e visitar cemitérios — um gosto peculiar que mais tarde daria origem à sua obra-prima: uma sátira brilhante da família tradicional americana.

Entre os membros do clã, destacam-se os patriarcas Gomez e Mortícia, os filhos Wandinha e Feioso, o mordomo Tropeço, o excêntrico Tio Fester, o enigmático Primo Itt, a Vovó Bruxa e, claro, a icônica Mãozinha. Na adaptação da Netflix, criada por Alfred Gough e Miles Millar, a narrativa gira em torno de Wandinha, uma das figuras mais emblemáticas da família. Com produção executiva e direção dos quatro primeiros episódios a cargo de Tim Burton, a série mergulha no universo da jovem Addams, explorando sua personalidade antissocial, seu humor ácido e seu deleite pelo macabro.

Interpretada por Jenna Ortega, Wandinha se apresenta ao público de forma impactante: em sua escola convencional, vinga o irmão ao despejar piranhas na piscina onde seus agressores treinavam polo aquático. “Apenas eu posso torturar o meu irmão”, sentencia, reforçando sua peculiar lealdade familiar. Como consequência, é enviada para a Academia Nunca Mais, um internato para jovens com habilidades sobrenaturais situado na misteriosa cidade de Jericó. O colégio, que lembra um cruzamento entre Hogwarts e o universo sombrio de Tim Burton, abriga estudantes de diferentes espécies, como lobisomens, vampiros e sereias. Lá, Wandinha se vê obrigada a dividir o quarto com Enid (Emma Myers), uma colega de personalidade vibrante e oposta à sua, mas que se tornará uma aliada inesperada.

A rotina na Academia Nunca Mais se transforma quando uma série de assassinatos brutais assombra Jericó. Dotada de visões premonitórias, Wandinha decide investigar os crimes e, aos poucos, percebe estar no centro de um enredo muito maior, envolvendo um antigo mistério ligado à fundação da cidade e ao terrível Joseph Crackstone. Além disso, precisará confrontar o passado de sua própria família ao ajudar Gomez a provar sua inocência em um crime ocorrido décadas antes.

Com um roteiro que mescla suspense, humor sarcástico e referências à cultura pop, a série se posiciona como uma fusão entre “Harry Potter”, “O Mundo Sombrio de Sabrina” e “O Estranho Mundo de Jack”. Ambientada em locações romenas para reforçar a atmosfera gótica, a produção não hesita em flertar com temas sombrios e um humor mordaz, características que podem desagradar os mais conservadores. No entanto, para aqueles que apreciam uma boa dose de ironia macabra e uma narrativa envolvente, “Wandinha” se revela um irresistível deleite — uma experiência imersiva, perfeita para ser devorada em um único fim de semana.