O filme que levou 30 anos para ser gravado e fez Kevin Costner vender tudo que tinha, na Max

O faroeste sempre exerceu um fascínio único no cinema, funcionando como uma vitrine da cultura americana e de sua habilidade em contar histórias grandiosas sobre coragem, sobrevivência e conflito. Como destacou Fernanda Torres no programa “Jimmy Kimmel Live”, os Estados Unidos dominam a arte de vender sua própria mitologia, e o faroeste é um exemplo brilhante disso. Apesar de suas raízes profundamente ligadas à formação da identidade norte-americana, o gênero ultrapassou fronteiras, conquistando audiências mundo afora e se tornando um dos pilares da sétima arte.

Dentro desse contexto, Kevin Costner se destaca como um dos grandes entusiastas do faroeste, e sua nova empreitada, “Horizon”, é a prova definitiva dessa devoção. Ambicioso e pessoal, o projeto se desdobra em uma saga dividida em múltiplas partes. A primeira já está disponível no streaming, enquanto a segunda vem sendo exibida em festivais e tem sido bem recebida pela crítica especializada.

“Horizon – Parte 1” nos transporta para os tempos turbulentos da colonização do Oeste, retratando a formação de um assentamento em meio às tensões entre pioneiros e povos indígenas, além das cicatrizes deixadas pela Guerra Civil Americana. Como esperado, a narrativa adota a perspectiva dos colonos, embora a complexidade dos conflitos seja abordada com um olhar menos maniqueísta do que o habitual.

Entre os personagens centrais, Frances Kittreadge (Sienna Miller) se destaca como uma mulher que precisa se reinventar após perder a família em um ataque indígena devastador. Ao lado da filha Lizzy (Georgia MacPhaill), ela enfrenta um mundo hostil e incerto, cruzando caminhos com Trent Gephart (Sam Worthington), um oficial do exército encarregado de negociar a paz entre os diferentes grupos que disputam território. O dilema moral de Trent o coloca em um impasse entre o dever militar e sua crescente conexão com Frances, insinuando um romance que se desenvolve ao longo da trama.

Outros personagens e subtramas se entrelaçam para formar um mosaico narrativo robusto. Hayes Ellison (Kevin Costner), um cowboy solitário, se torna o improvável protetor de Marigold (Abbey Lee), uma prostituta que se vê responsável por uma criança após a morte da mãe do garoto. Perseguida por criminosos por testemunhar um assassinato, Marigold encontra em Hayes um aliado inesperado, e juntos eles tentam escapar do perigo iminente.

Em paralelo, Ellen (Jean Malone) e seu marido lutam para sobreviver à perseguição de homens violentos, enquanto Will Tanner (David Arquette), um caçador de peles, auxilia pioneiros em busca de um lugar seguro para chamar de lar. Essa profusão de personagens e arcos narrativos confere ao filme uma amplitude ambiciosa, mas também fragmenta a experiência, deixando claro que essa primeira parte funciona mais como um prólogo do que como uma história independente.

A produção é um reflexo da paixão de Costner pelo gênero. Concebida em 1988, a ideia de “Horizon” enfrentou inúmeros desafios para se concretizar. Sem apoio dos grandes estúdios, o cineasta investiu 50 milhões de dólares de seu próprio bolso, hipotecando bens para financiar a obra. No entanto, a bilheteria global de “Horizon – Parte 1” arrecadou apenas 35 milhões de dólares, um valor insuficiente para cobrir os custos. Ainda assim, a recepção positiva da segunda parte renova as esperanças de que o projeto se pague a longo prazo.

Mais do que uma simples produção cinematográfica, “Horizon – Parte 1” representa a determinação de Kevin Costner em perpetuar o legado do faroeste e trazer ao público uma visão épica dos desafios, embates e sonhos que moldaram o Oeste americano. O desfecho dessa ousada saga ainda está por vir, e somente então será possível medir o verdadeiro impacto dessa empreitada grandiosa.