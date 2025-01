Começa como um drama. Se desenrola como um quebra-cabeça. E termina como um pesadelo — no Prime Video

A qualquer momento da vida podemos nos sentir perigosamente sós, como se desterrados em nossa própria existência, presos numa quietude atroadora, implorando pela compaixão de alguém, e quanto mais consome-nos a angústia, mais nos apercebemos do quão perdidos estamos em nosso próprio desespero, ansiando por um salvador que não vem nunca, que não nos quer conhecer, que tem-nos desprezo. Quanto mais longe fica o homem do mundo, mais se aproxima de sua própria alma; seus mistérios, ainda que sempre absorventes, tornam-se menos indóceis, e a vida até parece mais fácil, uma vez que põe-se mais alerta e não se flagra vítima dos delírios que ele mesmo teima em criar.

Em “De Sombra e Silêncio”, o checo Tomáš Mašin penetra surdamente no mundo bastante particular de alguém que se cala. Talento consolidado em seu país, mas ainda desconhecido no Ocidente, Mašin tem uma aptidão especial para histórias que misturam recolhimento e explosão, tal como se assiste em “3 Seasons in Hell” (2009), sobre a tomada da então Tchecoslováquia pelos soviéticos, em 1948, sob o ponto de vista do escritor Egon Bondy (1930-2007). Aqui, o diretor volta a usar essa habilidade para remexer as lembranças de um homem antes do evento traumático que muda sua vida e a daqueles que com ele se preocupam — ainda que nem tudo fique tão claro.

Se um filme não diz a que veio, chegando até a mesmerizar a plateia, nos primeiros cinco minutos, é quase certo que as próximas duas horas, pouco mais, pouco menos, sejam uma coleção de momentos enfarosos, definido por atores em desespero a tentar conferir sentido a uma maçaroca de cenas pretensiosas, desconexas entre si, que levam uma história inverossímil do nada a lugar algum. O veterinário Martin constrói uma redoma em que pensa que vai manter sua alma a salvo da vileza do mundo, num estágio moroso e doído, breve amanho para que possa, afinal, tornar-se quem é.

Ele se lança a um desafio grande demais, leva a pior e perde a memória e a capacidade cognitiva, passando a depender da mulher, Erika, e da mãe, vivida por Lucie Juricková. Mašin e a corroteirista Alice Nellis passam a centrar todos os esforços na elaboração do conflito que une esses três personagens, juntando ainda um terceiro elemento, responsável por fazer a subtrama mais importante vir à tona e ocupar o devido espaço. Jana, a outra mulher na vida de Martin, parece querer revelar algum grande segredo, e as cenas em que Magdaléna Borová aparece, rompendo a falasa unidade do casal composto por Marian Mitas e Jana Plodková, são as mesmo a melhor coisa em “De Sombra e Silêncio”, que acaba falando demais.