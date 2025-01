77 milhões de visualizações: o filme de língua não inglesa mais assistido de 2024, na Netflix

O Rio Sena, um símbolo da cultura francesa, guardião de paisagens inspiradoras e narrativas icônicas, revela um segredo perturbador: um predador mortal espreita em suas águas. Esse é o ponto de partida de “Sob as Águas do Sena”, novo thriller da Netflix dirigido por Xavier Gens. Com roteiro coassinado por Maud Heywang e Yannick Dahan, o filme apresenta uma Paris subitamente imersa em um terror insólito, onde o improvável se torna visceralmente real.

Gens utiliza uma estratégia eficaz do suspense contemporâneo: colocar o extraordinário no coração do cotidiano. Aqui, o inimigo não é apenas o tubarão que desafia toda lógica ao habitar o Sena, mas a metáfora ambiental que expõe as consequências de nossas ações sobre o ecossistema. Embora flerte com o absurdo, a narrativa ganha profundidade com seu subtexto crítico, equilibrando entretenimento e reflexão.

A trama acompanha Sofia (Bérénice Bejo), mergulhadora experiente e ativista ambiental, marcada por um evento trágico. Durante uma expedição para documentar a poluição nos oceanos, Sofia testemunhou um ataque fatal de tubarão que quase a matou. As cicatrizes físicas e emocionais a levaram a abandonar seu ativismo, refugiando-se em uma vida discreta como guia turística em Paris.

No entanto, seu passado a alcança quando uma jovem ativista a procura com notícias alarmantes: Lilith, um tubarão monitorado, foi avistado no Sena. Inicialmente cética, Sofia reluta em se envolver, mas a iminência dos Jogos Olímpicos de 2024 — que incluem provas de natação no rio — torna o risco inadiável. O enredo se desenrola como uma corrida contra o tempo para impedir tragédias, enquanto Sofia enfrenta os demônios de seu passado e redescobre sua força.

Inspirado em clássicos como “Tubarão” e “Godzilla”, Gens mescla suspense ambiental com elementos de cinema trash. O resultado é uma experiência que transita entre o humor e o terror, sem abrir mão de sua mensagem crítica. A estética gore e o tom levemente caricatural suavizam a tensão, mas também amplificam a reflexão sobre a negligência ambiental e seus impactos irreversíveis.

Paris, com seus cenários emblemáticos, torna-se um personagem crucial na trama. O contraste entre a serenidade do Sena e a ameaça submersa cria uma tensão quase palpável. Cenas subaquáticas meticulosamente coreografadas acentuam o tom claustrofóbico e reforçam a habilidade de Gens em criar atmosferas envolventes.

Embora “Sob as Águas do Sena” não almeje ser uma obra-prima, ele entrega um thriller envolvente que desafia convenções e cativa o público. Falhas pontuais na execução são eclipsadas pela ousadia da proposta e pela capacidade de transformar o inimaginável em algo plausível e inquietante. No fim, o filme deixa uma pergunta inquietante: até onde nossas ações levarão o planeta, e estaremos preparados para enfrentar as consequências?