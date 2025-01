Faroeste contemporâneo com Margot Robbie e Finn Cole: a escolha deste fim de semana no Prime Video

Margot Robbie continua a impressionar com escolhas certeiras, e “Dreamland: Sonhos e Ilusões” confirma seu talento como atriz e produtora. Ambientado no Texas de 1935, em meio à poeira e às dificuldades da Grande Depressão, o filme apresenta a história de Allison Wells, uma assaltante de bancos perseguida pelas autoridades. Este é o primeiro longa-metragem de Miles Joris-Peyrafitte, e Robbie parece determinada a firmar sua presença como uma das forças mais criativas de Hollywood desde sua atuação em “O Lobo de Wall Street” (2013), a ácida comédia de Martin Scorsese sobre o caos financeiro.

Curiosamente, há paralelos entre Jordan Belfort, o protagonista do longa de Scorsese, e a personagem de Robbie aqui: ambos vivem do crime e da habilidade de manipular, embora o roteiro de Nicolaas Zwart também explore o cenário de miséria compartilhado por Allison e os habitantes da região. Enquanto uns buscam sua proximidade por interesse, outros perseguem a recompensa de dez mil dólares oferecida por sua captura, revelando as complexidades morais que permeiam a narrativa.

A montagem de Abbi Jutkowitz guarda a revelação sobre os crimes de Allison para o segundo ato, enquanto acompanhamos Eugene Evans, um jovem desempregado de 25 anos, que vive com a mãe, Olivia, o padrasto, George, e a meia-irmã Phoebe. É pela perspectiva de Phoebe que somos conduzidos, e sua versão infantil dos eventos traz leveza ao ambiente sombrio. A atuação de Darby Camp confere autenticidade e equilíbrio à história, apesar de algumas redundâncias narrativas, especialmente nas falas da Phoebe adulta, narrada por Lola Kirke.

O abandono do pai de Eugene e o cartão-postal enviado do México são elementos que alimentam suas esperanças e acabam se entrelaçando com a chegada de Allison, ferida, ao celeiro da família. Eugene cuida de seus ferimentos, oferece abrigo e ouve sua versão, mas a convivência logo se torna arriscada. Robbie entrega uma performance capaz de disfarçar a verdadeira natureza de Allison, deixando no ar dúvidas sobre sua inocência ou culpa. Sua ambiguidade moral enriquece a trama e prende a atenção.

Quando Allison propõe a Eugene ajudá-la a fugir para o México, prometendo-lhe o dobro da recompensa oferecida por sua cabeça — desde que ele colabore com um novo roubo —, as ilusões se desfazem por completo. A narrativa caminha, então, para um desfecho onde a ingenuidade de Eugene é confrontada pela dura realidade. Os sonhos dão lugar a escolhas que revelam o lado sombrio dos personagens, confirmando que, em Dreamland, a linha entre idealismo e desespero é tênue demais para sustentar esperanças.