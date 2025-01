Romance perfeito para quem ama Jane Austen e “Bridgerton”, filme acaba de chegar na Netflix e já ocupa o Top 10 mundial

Muitas pessoas criam ideais de amores perfeitos que jamais se concretizam. Por mais que alguns neguem, há sempre características físicas e pessoais que aspiramos em nossas mentes e que dificilmente se materializam. Olhos de determinada cor, cabelos com uma textura específica, talentos para certas artes, inteligência em campos particulares, bens materiais, senso de humor… Nem nós mesmos conseguimos preencher todos os requisitos que exigimos do outro. O amor é, acima de tudo, uma utopia, uma idealização. Por isso mesmo, vivê-lo é privilégio de poucos, reservado àqueles que se permitem amar tanto nas qualidades quanto nas imperfeições.

Em “A Lista do Sr. Malcolm”, baseado no livro de Suzanne Allain, que também adaptou sua história para o cinema sob a direção de Emma Holly Jones, conhecemos Julia Thistlewaite (Zawe Ashton), uma jovem aristocrata interessada no solteiro mais cobiçado da alta sociedade: o senhor Malcolm (Ṣọpẹ́ Dìrísù). Depois de acompanhá-lo a uma ópera e ser vista como uma potencial esposa, Julia sofre um golpe ao descobrir que Malcolm a considerou desinteressante e a descartou de sua lista de possíveis pretendentes. A notícia da rejeição rapidamente se espalha pela alta sociedade, deixando Julia humilhada.

Decidida a se vingar, Julia busca a ajuda de sua melhor amiga de infância, Selina Dalton (Freida Pinto). Juntas, elas elaboram um plano engenhoso para desmoralizar Malcolm. Julia descobre, com a ajuda de seu primo, lorde Cassidy (Oliver Jackson-Cohen), que Malcolm possui uma lista de exigências específicas para escolher sua futura esposa e que ela não conseguiu atender a esses requisitos. A partir disso, Julia treina Selina para que se encaixe perfeitamente nos critérios do Sr. Malcolm, convencendo-a a fazer com que ele se apaixone. No entanto, após conquistar seu coração, Selina deverá rejeitá-lo publicamente, humilhando-o de forma similar à humilhação sofrida por Julia.

Contudo, como era de se esperar, nem tudo sai como planejado. Selina consegue atrair a atenção de Malcolm, mas, para surpresa da amiga, ela começa a desenvolver sentimentos genuínos por ele. Esse desdobramento não apenas compromete o plano de Julia, mas também coloca em risco a amizade entre as duas mulheres. A trama levanta um questionamento intrigante: o que é mais importante, o amor ou a lealdade? Ambos são fundamentais, mas como decidir quando é necessário escolher entre um e outro?

A protagonista de Allain é claramente inspirada nas heroínas de Jane Austen, e não é surpresa que a célebre autora seja uma referência para esta obra, ambientada no século 19. Assim como as personagens de Austen, Julia é uma jovem perspicaz que tenta manipular as circunstâncias ao seu redor para manter o controle de seu círculo social. Astuta, crítica, irônica e um tanto egocêntrica, Julia tropeça em seu próprio orgulho, mas não deixa de revelar um lado altruísta e sensível.

“A Lista do Sr. Malcolm” é uma comédia romântica leve, com uma estética marcadamente feminina e um enredo que combina charme e humor. Embora não seja uma obra profunda ou marcante, o filme cumpre o propósito de entreter. O roteiro, descontraído e envolvente, oferece uma experiência agradável e divertida, ideal para quem busca uma história cheia de intrigas sociais e romance.