Drama de guerra com Saoirse Ronan é um dos filmes do ano de 2024 e está na Apple TV+

Vencedor do Oscar em 2014 por sua obra monumental “12 Anos de Escravidão”, Steve McQueen consolidou-se como um dos diretores mais influentes da contemporaneidade. Sua filmografia, marcada por temáticas intensas e protagonistas confrontados com dilemas morais profundos, reflete um estilo inconfundível que alia narrativa impactante às realidades mais cruas da existência humana. Desde o visceral “Hunger” (2008), que retrata a greve de fome de Bobby Sands, membro do IRA, até o perturbador “Shame” (2011), em que Michael Fassbender interpreta um homem consumido por um ciclo autodestrutivo de compulsões, McQueen revela uma capacidade única de mergulhar nas complexidades do comportamento humano.

O auge de sua carreira veio com “12 Anos de Escravidão”, uma adaptação poderosa das memórias de Solomon Northup, um homem negro livre que foi sequestrado e vendido como escravo no sul dos Estados Unidos no século 19. Mais do que uma denúncia da brutalidade histórica da escravidão, o filme é uma obra que desvela as feridas psicológicas e sociais deixadas por esse sistema opressor. Além do Oscar de Melhor Filme, a produção acumulou prêmios de destaque, posicionando McQueen como uma voz essencial no cenário cinematográfico global.

Com “Viúvas” (2018), McQueen surpreendeu ao explorar o universo dos thrillers de crime. Liderado por Viola Davis, o filme narra a jornada de mulheres que, após perderem seus maridos em um assalto fracassado, decidem concluir o trabalho criminoso que eles deixaram inacabado. Mais do que uma trama de roubo, “Viúvas” se destaca por sua abordagem incisiva de temas como empoderamento feminino, desigualdade social e corrupção institucional, equilibrando tensão e profundidade emocional em uma narrativa bem estruturada.

Agora, em sua mais recente obra, “Blitz”, McQueen nos conduz à Inglaterra devastada pela Segunda Guerra Mundial, explorando as tensões humanas em tempos de extrema adversidade. A trama acompanha Rita, interpretada por Saoirse Ronan, e seu filho George, vivido por Elliot Heffernan, cujas vidas são dilaceradas pelos bombardeios nazistas. Desesperada por garantir a segurança do filho, Rita o envia para longe, mas George, em um ato impulsivo, abandona o trem e embarca em uma perigosa jornada para reencontrá-la. Paralelamente, Rita usa sua posição em uma fábrica para organizar protestos contra os ataques, enfrentando o desespero de um país em colapso. George, por sua vez, cruza com figuras oportunistas e sombrias, revelando as ambiguidades morais que emergem em tempos de guerra.

Apesar da atmosfera carregada de emoção, “Blitz” nem sempre consegue escapar do sentimentalismo exagerado, que por vezes subtrai a intensidade dos momentos mais impactantes. Contudo, as atuações de Ronan e Heffernan oferecem o contrapeso necessário, imprimindo autenticidade e carisma aos personagens. A interpretação de Ronan, em especial, é uma demonstração de sua versatilidade, consolidando-a como uma das atrizes mais talentosas de sua geração. Cotada para o Oscar de 2025, ela segue conquistando elogios por sua performance em “The Outrun”, reforçando sua presença marcante no cenário cinematográfico.

Ainda que “Blitz” careça de maior consistência narrativa em alguns momentos, o filme deixa uma impressão duradoura ao destacar a resiliência humana diante de circunstâncias extremas. McQueen mais uma vez demonstra sua habilidade em capturar as nuances das relações humanas em cenários desafiadores, trazendo à tona questões que ressoam profundamente com o público. A obra reafirma a capacidade do diretor de provocar reflexão e emocionar, mesmo quando sua narrativa flerta com os limites do melodrama. Com “Blitz”, Steve McQueen solidifica sua posição como um contador de histórias singular, cuja visão cinematográfica continua a iluminar as sombras da condição humana.