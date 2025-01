Fenômeno mundial: o filme de 2,8 bilhões de reais que está quebrando recordes no Max

“Venom 3: A Última Rodada” desafia expectativas ao explorar uma relação que oscila entre camaradagem e um peculiar afeto. De maneira rara no universo dos quadrinhos da Marvel, o filme consegue equilibrar sequências de ação frenéticas e humor certeiro, mantendo a audiência presa à narrativa enquanto se diverte com os diálogos excêntricos entre os dois protagonistas, que dividem um mesmo corpo. As discussões entre Eddie Brock e Venom, com tom quase conjugal, garantem momentos hilários. Kelly Marcel, em sua estreia na direção, permite que o elenco brilhe com improvisos orgânicos, oferecendo uma obra vibrante, caótica e surpreendente, com pitadas inusitadas de romance.

Marcel, roteirista de sucessos como “Cruella” (2021) e “Cinquenta Tons de Cinza” (2015), entrega um roteiro construído com Tom Hardy e Todd McFarlane que dá liberdade criativa ao protagonista Hardy. Ele revisita o personagem com frescor, amarrando elementos dos filmes anteriores e reinventando Eddie Brock em seu peculiar dilema existencial. A parceria entre jornalista e simbionte atinge um novo patamar, aprofundando o inusitado bromance que define a série. A cientista Teddy Paine, vivida por Juno Temple, surge como uma intrigante presença à margem dessa relação central.

Embora os efeitos visuais apresentem limitações, a narrativa leva o público por cenários variados e intensos — de voos a trinta mil pés a um frenético deserto e uma cobertura em Las Vegas. Com uma estética nostálgica, remetendo a videogames dos anos 1990, o longa utiliza Venom de forma icônica, espalhando caos e gosma por onde passa. Entre confrontos marcantes, como com o general Rex Strickland, interpretado por Chiwetel Ejiofor, a dinâmica compulsória entre Brock e Venom é explorada ao limite. Caótico, divertido e, em seu próprio estilo, apaixonante, o filme deixa sua marca no gênero.