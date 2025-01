O crime que chocou a América: Nicolas Cage e John Cusack vão te dar calafrios por 109 minutos na Netflix

A linha que separa a ficção de eventos reais perturbadores é frequentemente mais tênue do que parece. Inspirado em um caso verídico que chocou o Alasca nos anos 1980, Scott Walker transporta para a tela a sombria perseguição a um assassino em série no longa-metragem de 2013, “Sangue no Gelo”. Nicolas Cage e John Cusack assumem os papéis centrais dessa trama baseada em crimes reais que desafiaram as autoridades e deixaram marcas profundas.

O enredo acompanha a investigação liderada pelo sargento Jack Halcombe (Cage) para capturar Robert Hansen (Cusack), responsável por uma série de homicídios brutais. Hansen, que inicialmente parecia um cidadão exemplar, escondia um passado conturbado e uma personalidade marcada por impulsos vingativos. Criado em um ambiente familiar instável e alvo constante de humilhações na juventude, ele canalizou suas frustrações em habilidades de caça que, mais tarde, se tornariam instrumentos de seu perverso método de matar.

Após servir nas Forças Armadas e enfrentar problemas legais na juventude, Hansen estabeleceu-se em Anchorage, onde, por trás de uma fachada de pai de família, cometeu crimes horrendos. Entre 1980 e 1983, perseguiu e assassinou mulheres, muitas vezes levadas à força para uma cabana isolada, onde eram submetidas a abusos antes de serem caçadas na floresta. Seu padrão criminoso foi interrompido por Cindy Paulson (Vanessa Hudgens), uma vítima que escapou e alertou as autoridades, embora seu relato tenha sido inicialmente ignorado.

A atuação de Cage como Halcombe traz profundidade à figura do policial determinado a convencer Cindy a depor contra Hansen, mesmo enfrentando sua descrença nas instituições. A tensão cresce conforme ambos constroem uma aliança improvável para desmascarar o assassino e impedir novos crimes. A narrativa equilibra o drama humano e a reconstrução meticulosa dos eventos que levaram à captura de Hansen.

Apesar de não reinventar o gênero de filmes sobre serial killers, a obra de Scott Walker entrega um suspense eficiente, cativando especialmente os entusiastas de histórias baseadas em fatos reais. Com atuações convincentes e uma ambientação imersiva, o filme explora o impacto dos crimes na comunidade e o esforço incansável para garantir justiça, resultando em uma experiência instigante e sombria.