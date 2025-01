Romance com Laura Dern e Liam Hemsworth foi visto por 13,7 milhões de assinantes na primeira semana de estreia, na Netflix

Relações amorosas são, por natureza, enigmas imprevisíveis. O curso de um relacionamento está sujeito a transformações constantes, moldado por experiências, circunstâncias e emoções que desafiam até as mais profundas conexões. Alguém que outrora parecia inabalavelmente próximo pode, com o tempo, se tornar um estranho, adotando comportamentos e posturas que antes eram inimagináveis. Esse descompasso muitas vezes provoca um impacto devastador, transformando certezas em dúvidas e proximidades em distâncias.

Tom Jobim certa vez definiu o fim do amor como uma das experiências mais melancólicas que existem. Sua observação captura a essência do que está em jogo: o amor não é apenas uma emoção passageira, mas uma trama complexa de sonhos partilhados, planos para o futuro, intimidade conquistada e memórias que carregam tanto alegria quanto dor. Talvez o maior desafio seja encarar a transformação de alguém que um dia foi essencial em uma figura quase irreconhecível.

“Amores Solitários”, roteirizado por Susannah Grant, cuja maestria em “Erin Brockovich” lhe rendeu uma indicação ao Oscar, explora precisamente as complexidades do amor contemporâneo e suas incertezas. No centro da narrativa está Owen, interpretado por Liam Hemsworth, um executivo cuja rotina é consumida por pressões profissionais. Entre telefonemas incessantes e e-mails intermináveis, ele se afasta cada vez mais de sua namorada, Lily, vivida por Diana Silvers. Lily, uma escritora promissora, encontra inspiração em Katherine Lowe, uma icônica autora veterana, interpretada com distinção por Laura Dern.

Os três personagens se encontram em um retiro de escritores no cenário vibrante de Marraquexe, no Marrocos. Desde o início, fica evidente que a relação entre Owen e Lily está em frangalhos. A viagem serve como um catalisador para trazer à tona os problemas latentes que eles evitavam encarar. Lily, que antes era fonte de conforto e compaixão, agora se apresenta como uma figura distante e desdenhosa, tratando Owen com uma frieza que acentua o abismo emocional entre os dois. Ele, por sua vez, sente-se deslocado, como se tivesse perdido o lugar que um dia ocupou no universo de Lily.

Nessa atmosfera tensa, Owen encontra em Katherine uma figura acolhedora. A experiência e a serenidade da autora oferecem a ele um refúgio inesperado. O que começa como uma amizade sincera rapidamente evolui para algo mais profundo, despertando em Owen sentimentos que ele acreditava estarem adormecidos. Com essa nova conexão, ele decide encerrar sua relação com Lily e embarcar em um romance com Katherine. Contudo, como todo início de relacionamento, o caminho é repleto de desafios. Comparar a novidade de um amor nascente à profundidade de uma relação consolidada é inevitável, e o esforço para construir algo duradouro exige mais do que afinidades momentâneas.

Embora “Amores Solitários” prometa explorar as nuances do amor em suas formas mais cruas e complexas, o filme não atinge totalmente o potencial que sua premissa sugere. A construção dos personagens carece de profundidade, deixando muitas de suas motivações e conflitos internos apenas superficialmente abordados. Essa abordagem limitada acaba por criar uma barreira entre o público e os dilemas retratados na tela, reduzindo o impacto emocional que a história poderia oferecer.

Apesar dessas limitações, o filme se destaca pelas atuações do elenco, que conseguem transmitir a complexidade das relações mesmo quando o roteiro não fornece todo o suporte necessário. A direção também merece reconhecimento por capturar a beleza dos cenários e criar uma atmosfera envolvente. Para os amantes de dramas românticos, “Amores Solitários” oferece momentos agradáveis, ainda que deixe o espectador com a sensação de que algo mais profundo poderia ter sido explorado. O filme cumpre sua função de entreter, mas falta a ele o mergulho emocional que o tornaria verdadeiramente inesquecível.