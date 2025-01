Não tente descrever. Apenas assista ao novo filme de Karim Aïnouz no Prime Video

Catarina Parr (1512-1548), a sexta e última esposa de Henrique 8º (1491-1547), navegava em um ambiente repleto de pressões e desafios. Cercada por forças opressoras, inclusive seu próprio marido, a rainha consorte precisou criar estratégias que iam da simplicidade à astúcia para preservar a saúde mental e influenciar, ainda que discretamente, os rumos da monarquia entre 1543 e 1547. Sob o olhar de Karim Aïnouz, “O Jogo da Rainha” examina essa trajetória em uma biografia romanceada que ilumina a força e os dilemas da protagonista. Inspirado no romance de Elizabeth Fremantle (2013), o roteiro das irmãs Henrietta e Jessica Ashworth posiciona Catarina como uma figura central em uma luta silenciosa por dignidade e relevância em uma época que desdenhava de sua condição. A adaptação enfatiza o espírito combativo da rainha, que transformou limitações em oportunidades para resistir.

A ausência de Henrique, comandando tropas contra a França em 1544, permite que Catarina assuma a regência do reino. A partir desse ponto, o filme aborda nuances de sua liderança, intercaladas por encontros clandestinos com Anne Askew (1521-1546), amiga de infância e pregadora progressista, cuja presença adiciona uma camada de tensão e esperança à narrativa. Essas reuniões ilustram as aspirações reformistas da protagonista, enquanto o roteiro de Aïnouz destaca o ambiente hostil e vigiado em que Catarina opera. Alicia Vikander entrega uma interpretação sólida e marcante como a rainha, embora Erin Doherty, como Anne, roube cenas com sua atuação vigorosa e envolvente. Jude Law, como Henrique, retrata um rei decadente, física e moralmente. Ainda assim, Catarina brilha como um símbolo de resistência feminina em tempos sombrios, deixando um legado que transcende sua época.