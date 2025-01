Depois de passar 76 dias no top 10 do Max, filme de Guy Ritchie volta a ser um dos mais assistidos de 2025

Filmes de ação podem ultrapassar o mero espetáculo de pancadaria e explosões, explorando dimensões mais sofisticadas. Quando inserem elementos políticos, tornam questões sérias e urgentes mais acessíveis, embora perigosamente simplifiquem a ideia de que qualquer um pode resolver crimes ou deter injustiças. Dentro desse universo, “Esquema de Risco: Operação Fortune” desponta como uma sátira afiada sobre os indivíduos singulares que se especializam em operações ousadas, frequentemente marcadas por resultados trágicos.

Guy Ritchie não leva sua narrativa ao extremo, mas isso não compromete o apelo das subtramas envolventes. O roteiro, escrito em parceria com Ivan Atkinson e Marn Davies, valoriza diálogos rápidos como disparos e mantém um ritmo ágil, temperado por flashbacks estratégicos que aprofundam a compreensão do público. A narrativa central frenética encontra equilíbrio em desvios narrativos, permitindo vislumbrar alternativas para a trama em seus 114 minutos, embora as concessões feitas pelo diretor sejam claramente delimitadas.

A figura do herói que sacrifica tudo pela missão continua relevante, ainda que questionada. Orson Fortune, o protagonista, é um aventureiro destemido com um gosto requintado por vinhos, ternos de luxo e peculiaridades como crises de ansiedade e fobias variadas. Jason Statham, consolidado como ícone de filmes que misturam intrigas no submundo e cenas de ação desmedida, adiciona camadas à sua atuação ao lidar com burocratas britânicos e questões de segurança nacional.

O elenco secundário eleva o longa, com Cary Elwes emprestando charme ao diplomata Nathan e Hugh Grant entregando uma atuação magnética como o enigmático bilionário George Simonds, uma figura que mescla excentricidade e ameaça. A performance de Grant, em especial, oferece os momentos mais memoráveis do filme, ao lado de Josh Hartnett e Aubrey Plaza. Com uma trama que desafia convenções e um humor ácido característico, Ritchie atinge um equilíbrio entre ousadia e diversão, consolidando o impacto da obra.