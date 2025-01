171,5 milhões de espectadores não mentem: segundo filme mais assistido da história da Netflix é bom de verdade!

O fim se aproxima, mas quem realmente presta atenção? Em “Não Olhe para Cima”, Adam McKay oferece uma provocação mordaz sobre os temores e a apatia da sociedade contemporânea diante da destruição iminente. Por trás de uma narrativa recheada de cinismo e humor ácido, o diretor explora a fragilidade humana frente à iminência da extinção, sem poupar críticas à tecnologia, à política e à cultura da superficialidade.

Lánçado em 2021, o filme ecoa as tensões acumuladas após quase dois anos de pandemia. McKay captura as angústias e absurdos de um mundo saturado por informações conflitantes e distrações digitais. Redes sociais se tornam um campo de batalha para a desinformação, enquanto crises climáticas e dilemas políticos são tratados como mercadorias descartáveis. O filme mistura temas com uma dose calculada de caos, mostrando ao espectador onde focar — mesmo que isso seja tão inevitável quanto o cometa que protagoniza a trama.

A história segue Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), um astrônomo da Universidade de Michigan, e sua assistente Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), que descobrem um cometa colossal em rota de colisão com a Terra. Com apenas seis meses e 14 dias antes do impacto, os cientistas são convocados à Casa Branca para alertar a presidente Janie Orlean (Meryl Streep), uma líder obcecada com sua própria reeleição. O que deveria ser uma reunião urgente se transforma em um show de indiferença, com Orlean demorando horas para recebê-los enquanto resolve escândalos pessoais de sua administração. A sátira é tão feroz quanto reveladora, refletindo os absurdos da política real.

Ao longo do filme, a caricatura política se intensifica. A Casa Branca se torna um palco de vaidades e delírios, onde a sobrevivência do planeta é secundária diante dos interesses eleitorais. Orlean, com sua governança farsesca, é o espelho de uma humanidade mais preocupada com escândalos do que com catástrofes globais. A ironia de McKay é clara: em um mundo onde o instinto de sobrevivência política supera qualquer outra preocupação, quem será o verdadeiro vilão — o cometa ou nós mesmos?

Nesse cenário, Randall e Kate assumem o papel de arautos do apocalipse, tentando alertar um mundo cético e desinteressado. Entretanto, são logo engolidos pela mídia sensacionalista, representada pelos apresentadores Jack Bremmer (Tyler Perry) e Brie Evantee (Cate Blanchett). A entrevista dada pelos cientistas se torna uma das cenas mais marcantes do filme, expondo os limites da imprensa e a desconexão entre a ciência e o grande público. O ataque de fúria de Kate em rede nacional, um grito de desespero diante da apatia coletiva, transforma-a em alvo de escárnio, evidenciando o quão pouco estamos dispostos a encarar verdades incômodas.

“Não Olhe para Cima” é também uma crítica à espetacularização da tragédia. O roteiro se delicia com a hipocrisia dos que lucram com o caos, e McKay não economiza em apontar dedos, seja para figuras políticas, tecnológicas ou midiáticas. A produção é recheada de momentos lapidares, como a cena final, que mistura desespero e resignação em uma sequência visualmente deslumbrante. Os efeitos especiais não são apenas ornamentais, mas uma extensão da narrativa, oferecendo um contraste entre a grandiosidade do cosmos e a pequenez humana.

Em seu desfecho, o filme deixa um gosto agridoce. As escolhas dos personagens — e da humanidade como um todo — refletem a incapacidade de lidar com crises existenciais. McKay entrega uma ópera tragicômica onde o humor e o desespero coexistem, revelando a absurda complexidade do século 21. Mais do que uma sátira, “Não Olhe para Cima” é um espelho implacável, convidando o espectador a refletir sobre o que realmente importa — ou se ainda importa olhar para cima.