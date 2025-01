Um marco na Netflix: o filme que alcançou 100% da crítica e se mantém relevante sete anos depois

Um homem imerso em responsabilidades paternas, sem vislumbrar as alegrias que poderiam vir com essa fase, decide reavaliar seu curso. Assim, aceita o convite de um amigo distante para uma caçada nas Terras Altas da Escócia, mesmo sem afinidade com armas ou com a atividade. O protagonista, interpretado por Jack Lowden, parece seguir mais pela necessidade de agradar do que por vontade própria. O reencontro com Marcus, vivido por Martin McCann, traz à tona memórias antigas e relações desiguais, onde as decisões nem sempre partem de um consenso, mas de uma submissão implícita.

Ao chegarem na vila escolhida para a caçada, o contraste entre os visitantes e os moradores locais se torna evidente. Marcus exibe sua condição financeira superior, enquanto Vaughn demonstra certa desconexão com o ambiente e consigo mesmo. Apesar dos clichês de estrangeiros bem-vestidos em pequenos vilarejos, o roteiro foge da obviedade ao construir Logan, líder local, como alguém que equilibra gentileza com um interesse sincero na recuperação de sua comunidade. No entanto, as circunstâncias da trama logo escalam para eventos irreversíveis, marcados pela tensão crescente e pelos dilemas morais que se entrelaçam com os impulsos humanos mais primitivos.

Embora não se proponha como uma reflexão explícita, o filme sugere debates sobre temas como armamento, vícios e os riscos de uma amizade onde um lado exerce influência desproporcional. Vaughn, de forma inconsciente, rejeita o mundo de Marcus, ainda que algo o prenda ao amigo. Na caçada, um disparo inicial desencadeia uma sequência trágica: Vaughn acerta seu alvo, mas descobre que o tiro atingiu outro destino. O desfecho violento é selado por Marcus, que comete um ato irreversível. O encobrimento do crime marca o ponto de não retorno, transformando-os de visitantes em inimigos jurados da vila.

Logan, ao perceber o desaparecimento de familiares, inicia uma busca incansável, enquanto os forasteiros tentam fugir de um destino inevitável. A tensão atinge o ápice quando a multidão enfurecida os encurrala. Com recursos limitados e perseguidos por cães, Marcus revela sua fragilidade e comete erros fatais. A luta pela sobrevivência os conduz a decisões desesperadas, onde a culpa e a traição se misturam em uma espiral de desespero.

O filme encerra com um tom sombrio, evocando reflexões filosóficas presentes em obras como “O Mundo como Vontade e Representação”, de Arthur Schopenhauer. A narrativa explora a incapacidade humana de controlar desejos e a destruição que eles inevitavelmente trazem. Na visão do filósofo, negar a vontade seria o único caminho para evitar as armadilhas do passado e as ilusões de reconciliações impossíveis. Amizades e memórias podem parecer seguras, mas, muitas vezes, escondem consequências inesperadas e, em casos extremos, letais.