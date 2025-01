Considerada a maior série da HBO em 2024, com Colin Farrell, produção é sucesso absoluto de audiência e foi visto por 20 milhões de espectadores, na Max

A saga de “Batman” é, sem dúvidas, uma das mais ricas dos universos de heróis da DC e da Marvel. O mundo sombrio que envolve Gotham e os inúmeros vilões que já passaram por Arkham se sobressai por ser menos extravagantemente fantasioso e, ao mesmo tempo, um dos mais elegantes. Com uma atmosfera noir, Gotham é uma cidade inspirada na Nova York das décadas de 1970 e 1980, refletindo a decadência e a criminalidade que tomam conta das ruas úmidas e sombreadas por arranha-céus, uma visão de Frank Miller.

Na série de Lauren LeFranc, Colin Farrell retorna ao papel de Pinguim, interpretando o personagem antes de ele se tornar um informante de Batman e um dos mais icônicos vilões de Gotham. Aqui, ainda sob o nome de Oswald Cobblepot, ou simplesmente Oz, ele é um gângster em ascensão que serve à poderosa Família Falcone. Farrell é irreconhecível graças à maquiagem meticulosamente elaborada por Mike Marino, um dos mais talentosos criadores de próteses do showbiz.

Oz cresceu no subúrbio de Gotham, uma área devastada pelas enchentes retratadas no filme “The Batman” (2022), de Matt Reeves. Determinado, ele ascendeu dentro da máfia italiana, tornando-se gerente de operações perigosas e liderando sua própria equipe. Apesar da aparente lealdade à Família Falcone, Oz é astuto, ambicioso e destemido. Mesmo com sua impulsividade, ele utiliza estratégia e perspicácia para mitigar os riscos de seus atos.

Sua ambição é simbolicamente representada pela cor roxa, presente em seu carro luxuoso, nos ternos sob medida e nos acessórios elegantes que ele usa para reforçar seu senso de ascensão social. A narrativa ganha intensidade após a morte de Carmine Falcone, quando Oz, em um momento de tensão, atira e mata Alberto Falcone (Michael Zegen), herdeiro da família, durante uma discussão que sai do controle.

Agora encrencado, Oz precisa arquitetar um plano para atribuir o crime à família rival, os Maroni. Para isso, ele conta com Victor Aguilar (Rhenzy Feliz), um jovem ladrão de carros que, ao cruzar acidentalmente o caminho de Oz, é coagido a ajudá-lo. Victor é um personagem crucial, pois compartilha com Oz uma origem humilde e trágica: ambos cresceram no mesmo bairro e perderam familiares. Esse vínculo gera uma relação inicialmente marcada pelo medo, mas que evolui para lealdade.

Enquanto tenta consolidar seu poder como chefe da máfia e esconder seu envolvimento na morte de Alberto, Oz enfrenta o retorno de Sofia Falcone (Cristin Milioti), a nova líder da família. Sofia mantém Oz sob vigilância constante, desconfiada de que ele tenha sido o responsável por sua prisão e estadia de 10 anos em Arkham. Sua presença adiciona uma camada de tensão à trama, já que Sofia mistura autoridade e vingança em sua relação com Oz.

Paralelamente, a série explora aspectos mais íntimos da vida de Oz, incluindo sua relação complexa com sua mãe, Francis (Deirdre O’Connell), e os traumas de seu passado. Abandonado pelo pai e marcado pela perda trágica de seus dois irmãos na infância, Oz carrega uma bagagem emocional que molda suas escolhas e seu caráter. Esses elementos conferem profundidade ao personagem, revelando as motivações por trás de suas ações e o transformando no anti-herói que se tornará o Pinguim.

Com uma direção de arte impecável, um roteiro afiado e atuações que impressionam, “Pinguim” faz história como uma das melhores séries já produzidas pela HBO. Rica em detalhes, a narrativa oferece um mergulho fascinante na mente de um dos personagens mais emblemáticos de Gotham, fazendo valer cada minuto do tempo dedicado a ela.