O melhor e mais impressionante suspense de ação dos últimos 2 anos está na Netflix, e você não fazia ideia

Michael Bay transforma o roteiro dinamarquês de Laurits Munch-Petersen em um espetáculo cinematográfico onde o visual grandioso é combinado com dilemas morais intensos. A trama segue Will Sharp, um veterano de guerra que enfrenta a dura realidade de uma vida marcada por limitações financeiras e pelo drama de sua esposa, Amy, diagnosticada com um câncer agressivo. Desesperado para conseguir o dinheiro necessário para um tratamento experimental, Will recorre ao irmão adotivo, Danny, um golpista carismático com habilidades questionáveis. O plano mirabolante de roubar um banco em Los Angeles parece, à primeira vista, uma solução para seus problemas, mas rapidamente desmorona, mergulhando os personagens em uma série de eventos caóticos e imprevisíveis.

A narrativa intercala ação explosiva com momentos de introspecção, explorando as relações familiares e os limites da moralidade em situações extremas. Danny, vivido com intensidade por Jake Gyllenhaal, é uma figura ambígua que oscila entre a lealdade fraterna e o egoísmo, enquanto Yahya Abdul-Mateen II interpreta Will com um misto de desespero e dignidade. A perseguição começa após o assalto sair do controle, envolvendo tiroteios e uma ambulância sequestrada que se torna palco para novos conflitos. A introdução de Cam Thompson, uma paramédica com um passado conturbado, adiciona outra camada ao enredo. Interpretada com autenticidade por Eiza González, Cam é uma figura de força e empatia que se destaca em meio ao caos.

O filme equilibra sequências de ação impressionantes, filmadas com o uso de drones e movimentos de câmera ousados, com cenas de tensão emocional que revelam o impacto dos eventos na vida dos personagens. Bay conduz a história com um ritmo vertiginoso, mas não deixa de destacar os elementos humanos que dão peso à narrativa. O confronto entre os irmãos e as forças policiais, lideradas pelo capitão Monroe, vivido por Garret Dillahunt, culmina em um desfecho arrebatador. Com reviravoltas surpreendentes e uma construção visual marcante, o longa se firma como uma experiência intensa e inesquecível, misturando entretenimento puro com reflexões sobre escolhas e sacrifícios.