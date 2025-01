89 dias no topo do mundo: a série que ocupa o Top 1 do Max desde outubro de 2024

Se por um lado o Coringa enfrenta um momento de menor visibilidade, outro vilão do universo de Batman ocupa o centro das atenções. Criado por Bill Finger, Bob Kane e Leslie H. Martinson para os quadrinhos da DC Comics, Pinguim ganha destaque em uma série produzida pela HBO, transmitida aos domingos pelo Prime Video. A produção retoma o cenário apresentado no filme de Matt Reeves, lançado em 2022, para explorar a complexa crise moral que envolve Gotham City, conduzida com obsessão por Oswald Chesterfield Cobblepot. Filho rejeitado de Gertrud Kapelput e Elijah Van Dahl, ele emerge das sombras do submundo para comandar sua própria narrativa, revelando camadas de sua personalidade que antes ficaram eclipsadas pelo brilho de outros personagens mais populares.

O grande trunfo da série está na interpretação de Colin Farrell, que transforma o grotesco e deformado Cobblepot em uma figura fascinante e repleta de contrastes. O ator mergulha fundo na psique de Oz Cobb, alternando entre a brutalidade de um criminoso endurecido e a vulnerabilidade de alguém em busca de aceitação. Essa abordagem dá espaço para um retrato complexo de um homem que acredita, na sua própria lógica distorcida, estar agindo pelo bem de Gotham, ainda que suas ações perpetuem a ruína da cidade. A série conecta essas questões a referências cinematográficas de peso, como o clima sombrio de “Se7en” de David Fincher e o estilo narrativo de Scorsese e De Palma, tudo embalado pela atmosfera de decadência moral que marcou “Família Soprano”.

A disputa entre as famílias Falcone e Maroni, figuras centrais no crime organizado de Gotham, compõe o pano de fundo perfeito para a ascensão de Pinguim. Carmine Falcone, que teve seu destino selado no filme de 2022, retorna interpretado por Mark Strong, enquanto Salvatore Maroni, vivido por Clancy Brown, cumpre pena em Blackgate. Nesse ambiente hostil, Farrell reconstrói o vilão com nuances que evocam a complexidade de personagens que interpretou anteriormente, trazendo ao Pinguim uma feiura existencial irresistível, capaz de refletir o que há de mais sombrio na humanidade. Ainda assim, ele conserva o charme de um outsider disposto a arrastar todos os seus inimigos para a perdição.

Sob a direção de Helen Shaver e Craig Zobel, e com a liderança criativa de Lauren LeFranc, a série não se limita ao caos visual e narrativo. Há também espaço para comentários políticos sutis e um aprofundamento na essência do protagonista, ilustrados por sua conexão com Sofia Falcone, interpretada por Cristin Milioti, e a parceria com Victor Aguillar, uma espécie de contraparte perversa ao Robin de Batman. A química entre Colin Farrell e Rhenzy Feliz é um dos pontos altos da série, que já sugere o nascimento de outro vilão marcante. A jornada de Cobblepot não apenas reafirma sua posição como uma força singular no universo de Gotham, mas também promete consolidar sua trajetória como um dos mais intrigantes anti-heróis das últimas décadas.

Série: Pinguim

Criação: Lauren LeFranc

Ano: 2024

Gênero: Drama

Nota: 9/10