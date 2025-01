Um filme sobre amor tão poderoso que vai marcar sua vida: veja no MUBI

Logo na cena inicial, somos lançados a um desfecho inescapável: bombeiros adentram o apartamento de Anne e Georges, deixando entrever um ambiente que inspira inquietação e desgosto. Essa abertura não pretende ocultar o destino dos personagens, mas sim estabelecer um tom sombrio e contemplativo, conduzindo o espectador ao cerne da relação entre o casal de músicos aposentados. Outrora professores de piano para talentos promissores, como o agora consagrado Alexandre Tharaud, Anne e Georges habitam um espaçoso apartamento que parece guardar ecos de tempos mais vibrantes. Porém, é na cozinha apertada, cenário de suas refeições simples, que o cotidiano se fratura: Anne sofre um colapso momentâneo durante o café da manhã, um prenúncio de um derrame que transforma por completo a dinâmica entre os dois e os arrasta para uma trajetória de fragilidade crescente.

A partir daí, o filme se debruça sobre a deterioração de Anne, sem negligenciar os desdobramentos ao seu redor. A filha Eva, interpretada por Isabelle Huppert, surge de forma intermitente, mais absorta em seus dilemas conjugais do que na condição da mãe, embora obcecada com a ideia de intervir em sua estadia. Huppert traz camadas intrigantes à narrativa, contrapondo a luta silenciosa de Anne e o esforço resiliente de Georges. Emmanuelle Riva, com uma performance que remete à sua icônica atuação em “Hiroshima, Meu Amor” (1959), transmite uma dignidade devastadora em meio ao declínio físico, enquanto Jean-Louis Trintignant, o eterno galã de “Um Homem e uma Mulher” (1966), se entrega ao papel sem concessões, transformando as marcas da idade em uma ferramenta poderosa de expressão. O diretor constrói uma experiência incômoda, mas profundamente humana, expondo sem filtros a inevitabilidade da decadência e a complexidade do amor que persiste, mesmo quando confrontado com a irreversibilidade da perda.